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曼哈頓1棟大樓「鋼梁彎曲」恐倒塌 緊急加固已暫停變形

記者許君達／紐約報導
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曼哈頓東42街一棟高層建築7日發生承重鋼梁變形事故，建築持續發生位移，導致周邊多...
曼哈頓東42街一棟高層建築7日發生承重鋼梁變形事故，建築持續發生位移，導致周邊多處建築和街道被緊急疏散。圖中後方高層建築為涉事大樓，該樓此前為輝瑞製藥總部，現正在被改建為公寓大樓。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓東42街鬧區的一棟37層高樓7日早間出現磚塊掉落情況，經勘查，樓內部分承重鋼梁彎曲，樓體存在結構性風險。當局隨即疏散了樓內以及周邊多處建築和街道，未發生人員傷亡情況。截至發稿時，樓體變形已暫停，專業人員已進入樓內開展緊急加固工程。

緊急封街 鄰校400餘學童撤離

發生上述事故的建築位於曼哈頓東42街夾第二大道處，前身為輝瑞製藥總部，現正進行改造工程，是紐約市已開工的規模最大的辦公大樓改為公寓項目。根據市消防局(FDNY)通報，7日早上8時左右接報稱該建築工地有磚塊從高空掉落，但在消防員趕赴現場後，發現樓板出現彎曲和下陷狀況，整棟建築存在結構性損壞。隨後，消防部門緊急疏散了樓內工人以及周圍數棟建築內的人員，其中包括酒店和學校。當時與大樓緊鄰的甘迺迪國際學校(Kennedy International School)內有400餘名學童正在上課。

磚塊高空掉落 21-26層樓板下陷

位於曼哈頓東42街鬧區的一棟37層高樓7日早間出現磚塊掉落情況後，市消防部門緊急...
位於曼哈頓東42街鬧區的一棟37層高樓7日早間出現磚塊掉落情況後，市消防部門緊急疏散了樓內工人以及周圍數棟建築內的人員，其中包括酒店和學校。(歐新社)

根據初步調查，大樓21層與22層之間有兩根箱型承重鋼梁已彎曲變形，導致從21層至26層樓板下陷。管道工人工會代表透露，事發前後，工人發現梁柱彎曲，導致窗戶被擠壓變形、樓板上的混凝土掉落，「主梁彎曲如香菸」。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)在當日中午的簡報會上確認，21層的結構柱發生彎曲是整起事故的開端，隨後，受力失衡進一步導致了建築其他部位出現結構性問題。市消防局長埃斯波西托(John Esposito)說，建築結構並非一次性損傷，自第一批消防員趕赴現場起，整個建築便在持續發生位移，但他也表示，根據該大樓的原始設計，這樣的結構損傷應不至於導致整體坍塌。

事故發生後，周邊九棟建築均被清空、以確保安全，交通和應急部門則封閉了從曼哈頓第一大道至第三大道、40街至45街之間的街道。當日下午，繁忙的42街東段被徹底清空，除警務及消防車輛外，已空無一人，附近大量居民和路人圍在封鎖線外拍攝並談論事故。而多條道路的臨時封閉也導致一些不知情的駕駛被迫向周邊改道，造成封鎖線外圍的嚴重壅堵，部分未提前收到消息的公車則被警察攔停在街上，無法繼續前行。

該樓曾有多項違規紀錄 去年就有7次

數據顯示，涉事建築此前曾存在多項違規紀錄，其中在2025年全年就有過七次，包括至少兩次高空墜物的危險事故，被罰款總計超過3萬元。

至7日下午，該建築的位移已停止，專業人員隨後進入樓內勘查，並啟動緊急加固工程，疏散和道路封閉則持續至深夜。

精華 FAQ

  • 事故最初是因工地高空有磚塊掉落而被通報，消防員到場後發現情況不只如此，樓內還出現鋼梁彎曲與樓板下陷，顯示建築已遭受結構性損壞。

  • 因為大樓結構已被判定存在風險，且位移在初期持續發生，為避免鋼梁失效或進一步掉落造成傷害，消防與市府立即撤離鄰近建物，包括一所約400名學童的學校。

  • 資料顯示，該建築在2025年全年曾有七次違規紀錄，其中至少兩次涉及高空墜物危險，累計罰款超過3萬元，顯示其施工與安全管理早已有隱憂。

曼哈頓 紐約市

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