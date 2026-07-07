紐約暴雨恐洪災 曼達尼籲遠離地下室、減少出行

強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪水，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市 長曼達(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。

美國國家氣象局(National Weather Service)6日下午針對布碌崙 (布魯克林)、皇后區 和長島納蘇郡的部分地區發布洪水預警，預計降雨量可達二至三吋，局部地區降雨量高達四吋或更多。紐約市的排水系統每小時僅能處理1.75吋的降雨量。

紐約市急難管理辦公室(NYCEM)在推文中表示：「切勿在積水路段駕車或步行。請前往地勢較高處；若身處地下室，請轉移至樓上。」

截至6日上午11時，自前晚一系列風暴襲擊紐約市以來，布碌崙的降雨量最大；根據NYCEM報告，布碌崙羊頭灣(Sheepshead Bay)已降雨2.80吋，布碌崙學院(Brooklyn College)降雨2.14吋。皇后區歐松公園(Ozone Park)和霍華德海灘(Howard Beach)分別降雨1.94吋和1.83吋。

強風暴也導致部分地區斷電。6日下午，聯合愛迪生電力公司(ConEdison)的停電地圖顯示，紐約市不少地區都有停電報告。皇后區的學院公園社區有超過600戶居民和商家停電。下午4時後，僅不到30處未恢復供電。布碌崙雷夫森德(Gravesend)地區也有超過100戶用戶遭遇停電。

市長曼達尼6日上午呼籲市民減少出行，並為可能發生的洪澇災害做好準備。他說：「若遇到任何危險情況，請撥打911。」

6日下午，地鐵服務受影響不大，開往曼哈頓上城方向的B、D和R線、開往下城方向的1號線以及從皇后區開往曼哈頓方向的7號列車有延誤。由於大都會運輸署(MTA)工作人員需清理軌道積水，地面運行的史泰登島鐵路(Staten Island Railway)也有延誤。

暴風雨也導致大紐約地區三大機場航班嚴重晚點。截至6日上午11時30分，航班追蹤網站FlightAware報告稱，甘迺迪機場有178個航班延誤和78個航班取消，紐瓦克機場有158個航班延誤和61個航班取消，拉瓜迪亞機場有192個航班延誤和157個航班取消。

紐約市的洪水警報將持續至7日上午6時。急難管理部門警告說，伴隨風暴而來的強陣風可能會吹落樹枝，並導致未固定的戶外物品引發危險狀況。NYCEM鼓勵紐約市居民訂閱市政府的緊急警報系統「Notify NYC」以獲取即時通知，並針對可能的雷暴和山洪制定應對計畫。