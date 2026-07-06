曾是移民抵美首站…艾利斯島移民博物館 斥資上億翻修

艾利斯島是當年移民踏上新大陸的門戶。圖為一艘遊艇駛過這個歷史古蹟。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 艾利斯島移民博物館正進行逾億元的大規模內外翻修工程。

艾利斯島移民博物館正進行逾億元的大規模內外翻修工程。 重點二： 翻修由民間與聯邦資助，將重整展區並增設中央樓梯與多媒體。

翻修由民間與聯邦資助，將重整展區並增設中央樓梯與多媒體。 重點三：工程採分階段施工，博物館持續開放，預計二〇二六年完工。

作為無數移民 抵達紐約的第一站，艾利斯島(Ellis Island)正迎來一項耗資上億元的內外大翻修工程。儘管主體建築外圍鷹架林立，工人在大廳與展區穿梭，但國家移民博物館(National Museum of Immigration)依然維持正常開放，讓遊客見證歷史建築與現代科技的交融。

這項龐大工程獲得了來自民間資金與聯邦政府的雙重支持。「自由女神像-艾利斯島基金會」領銜籌得約1億元，用於重新規畫超過10萬平方呎的室內展覽空間。

工程將拆除原已損壞的電扶梯，改建一座貫穿三層樓的全新中央樓梯，並擴建家族歷史中心，引入互動式多媒體設備。

同時，美國內政部撥款約1770萬元，全面修復主體建築的外部磚石、高側窗，並同步更新館內空調、電力及消防系統，以安全承載未來數十年的龐大觀光人潮。

艾利斯島於1990年改建為國家移民博物館，每年吸引數百萬名遊客前來尋根。(路透)

主辦方希望，這項歷史性翻修能提升館內研究功能，讓民眾透過擴建後的資料庫更輕鬆地追溯家族史。

在1892年至1954年間，艾利斯島是全美最繁忙的官方移民案處理中心。長達62年的營運歷史中，超過1200萬名主要來自歐洲的移民在此踏上新大陸。

據統計，現今有將近四成的美國公民，其祖先中至少有一人曾通過艾利斯島入境。該島於1990年改建為國家移民博物館，如今每年吸引數百萬名遊客前來尋根。

施工承包商菲爾普斯建設集團(Phelps Construction Group)指出，為了不將遊客拒之門外，工程採分階段進行，多數核心展廳仍正常開放。整個翻修工程預計將於2026年內全數完工。

不過，施工期間部分區域會隨進度有臨時封閉的情況，建議計畫前往的民眾出發前先至官網或渡輪公司查詢最新公告。

目前，往返自由島與艾利斯島的渡輪由曼哈頓砲台公園(Battery Park)及新澤西自由州立公園出發，旺季年載運量已突破370萬人次。

圖為艾利斯島國家移民博物館大廳。(美聯社)