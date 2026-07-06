熱浪走暴雨來 紐約未來兩天面臨洪水預警

圖為4日傍晚暴雨來襲時，一名在曼哈頓中城街頭行走的男子被淋得全身濕透。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約熱浪稍降後轉入暴雨，NWS發布洪水預警至6日晚間。

紐約熱浪稍降後轉入暴雨，NWS發布洪水預警至6日晚間。 重點二： 預估多輪雷暴累積二至四吋，局部地區可能達六吋並引發內澇。

預估多輪雷暴累積二至四吋，局部地區可能達六吋並引發內澇。 重點三：世界盃賽事遇上惡劣天氣與交通壅塞，紐約新澤西同步加強疏運。

天氣預報顯示，紐約地區在連續經歷了多日的熱浪 籠罩後，5日開始降溫，但隨之而來的將是強降雨和洪水預警。

國家氣象服務局(NWS)5日中午12時發布洪水預警(Flood Watch)，稱紐約市 全域、長島兩郡、康州西南部和新澤西 東北部地區需從當日下午起關注降雨情況，做好發生城市內澇、水濱及低窪地帶洪水的準備，預警有效期直到6日(周一)晚間。

根據NWS的描述，在本輪預警有效期內，紐約地區將可能出現多輪暴雨和雷暴天氣，總降水量達二至四吋，在雨勢最急時，每小時就可累積二吋的降水量，有的地區總降雨量可能達到六吋。狂風和暴雨可能使情況更糟，掉落的樹枝和樹葉可能會堵塞排水溝和下水道，導致街道積水，房屋被淹。

根據預報，5日白天紐約市最高氣溫降至華氏80度、夜間最低氣溫為69度，次日白天的最高溫度進一步降至華氏75度。但在溫度降低的同時，空氣濕度仍保持高位，悶熱感不會顯著改善。

由於高濕度導致體感溫度(熱指數)居高不下，位於史泰登島以南的新州中部及南部地區將延續高溫預警(Heat Advisory)狀態。

由於世界盃16強巴西對挪威的重頭比賽於5日下午4時在紐約／新澤西球場開球，可能與暴雨天氣撞期，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)當日上午還發布直播影片，提醒觀賽者同時注意防暑和防雨，同時預警當天交通「嚴重擁堵」(Gridlock)。

曼哈頓中城地區5日下午按照世界盃比賽日常規交通保障計畫進行封路、公車專用道預留等措施，新澤西運輸局(NJ Transit)通勤列車則從當日上午11時起專門運輸持票觀賽的乘客。

此外，由於3日晚間的暴風雨對新州西北部山區基礎設施造成嚴重損壞，新澤西通勤鐵路中的「莫里斯-埃塞克斯線」(Morris-Essex Line)直至5日仍被迫全天停駛，將導致從賓州車站出發前往賽場的車次減少，其他車次更顯得加擁擠。

困擾紐約多日的極端高溫天氣結束，但暴雨將隨之而來。NWS發布洪水預警，指紐約地區5日中午至6日晚間可能出現強降雨及內澇、洪水等災害。圖為7月3日晚間紐約突遭雷暴雨襲擊後出現的彩虹。(記者許君達／攝影)