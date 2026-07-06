熱浪走暴雨來 紐約未來兩天面臨洪水預警
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天氣預報顯示，紐約地區在連續經歷了多日的熱浪籠罩後，5日開始降溫，但隨之而來的將是強降雨和洪水預警。
國家氣象服務局(NWS)5日中午12時發布洪水預警(Flood Watch)，稱紐約市全域、長島兩郡、康州西南部和新澤西東北部地區需從當日下午起關注降雨情況，做好發生城市內澇、水濱及低窪地帶洪水的準備，預警有效期直到6日(周一)晚間。
根據NWS的描述，在本輪預警有效期內，紐約地區將可能出現多輪暴雨和雷暴天氣，總降水量達二至四吋，在雨勢最急時，每小時就可累積二吋的降水量，有的地區總降雨量可能達到六吋。狂風和暴雨可能使情況更糟，掉落的樹枝和樹葉可能會堵塞排水溝和下水道，導致街道積水，房屋被淹。
根據預報，5日白天紐約市最高氣溫降至華氏80度、夜間最低氣溫為69度，次日白天的最高溫度進一步降至華氏75度。但在溫度降低的同時，空氣濕度仍保持高位，悶熱感不會顯著改善。
由於高濕度導致體感溫度(熱指數)居高不下，位於史泰登島以南的新州中部及南部地區將延續高溫預警(Heat Advisory)狀態。
由於世界盃16強巴西對挪威的重頭比賽於5日下午4時在紐約／新澤西球場開球，可能與暴雨天氣撞期，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)當日上午還發布直播影片，提醒觀賽者同時注意防暑和防雨，同時預警當天交通「嚴重擁堵」(Gridlock)。
曼哈頓中城地區5日下午按照世界盃比賽日常規交通保障計畫進行封路、公車專用道預留等措施，新澤西運輸局(NJ Transit)通勤列車則從當日上午11時起專門運輸持票觀賽的乘客。
此外，由於3日晚間的暴風雨對新州西北部山區基礎設施造成嚴重損壞，新澤西通勤鐵路中的「莫里斯-埃塞克斯線」(Morris-Essex Line)直至5日仍被迫全天停駛，將導致從賓州車站出發前往賽場的車次減少，其他車次更顯得加擁擠。
預警範圍包括紐約市全域、長島兩郡、康州西南部，以及新澤西東北部；有效期從5日下午起到6日晚間，須留意城市內澇與低窪地帶積水風險。 NWS預估期間會有多輪暴雨與雷暴，總雨量約二至四吋，局部可達六吋；最強雨勢時每小時可累積二吋，並可能因風雨造成排水受阻。 巴西對挪威的世界盃16強賽可能撞上暴雨，市府提醒觀眾防暑防雨並注意塞車；同時曼哈頓封路、巴士優先通行，且部分鐵路停駛加劇擁擠。
精華 FAQ
預警範圍包括紐約市全域、長島兩郡、康州西南部，以及新澤西東北部；有效期從5日下午起到6日晚間，須留意城市內澇與低窪地帶積水風險。
NWS預估期間會有多輪暴雨與雷暴，總雨量約二至四吋，局部可達六吋；最強雨勢時每小時可累積二吋，並可能因風雨造成排水受阻。
巴西對挪威的世界盃16強賽可能撞上暴雨，市府提醒觀眾防暑防雨並注意塞車；同時曼哈頓封路、巴士優先通行，且部分鐵路停駛加劇擁擠。
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