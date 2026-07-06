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盤查持槍少年爆槍戰 布碌崙2警中彈

記者王若馨／紐約報導
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5日凌晨發生警方與持槍少年駁火事件後，紐約市警總局在X平台公布疑似作案武器照片，...
5日凌晨發生警方與持槍少年駁火事件後，紐約市警總局在X平台公布疑似作案武器照片，為一把SAR廠牌9毫米手槍。(NYPD提供)

紐約市警一名探員5日凌晨在布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)與一名持槍少年爆發激烈槍戰，遭人從背後開槍擊中，所幸因身穿防彈背心，僅受輕傷。

警方說，案發於5日凌晨4時45分左右，地點位於諾斯特蘭大道(Nostrand Avenue)與聖約翰廣場(St. Johns Place)交叉口。當時兩名隸屬性犯罪者監控組(Sex Offender Monitoring Unit)的便衣警員駕駛警車巡邏，一名疑似持有半自動手槍的少年靠近，警方隨即下車盤查，雙方爆發槍戰。

警方表示，探員卡羅爾(Robert L. Karroll)背部中彈，但因防彈背心擋下子彈，僅受輕傷，送醫治療後預計可完全康復。另一名警員臉部受到擦傷。

紐約市警局局長蒂池(Jessica Tisch)當天上午與市長曼達尼(Zohran Mamdani)一起出席簡報記者會時表示：「今天，這件防彈背心救了他一命。」

警方指出，由於7月4日國慶假期期間加強巡邏部署，這兩名警員在午夜過後不久才被調派至布碌崙執勤。

警方表示，共有三名警員在槍戰中開火，但嫌犯並未中彈。嫌犯隨後逃逸，警方追捕數個街區後，最終在羅傑斯大道(Rogers Avenue)與聯合街(Union Street)交叉口將他逮捕。

槍戰過程中警車多次遭子彈擊中。紐約市警總局事後也在X平台公布疑似作案武器照片，為一把SAR廠牌9毫米手槍。

精華 FAQ

  • 警方表示，兩名便衣警員在皇冠高地巡邏時，發現一名疑似持半自動手槍的少年靠近，隨即下車盤查，雙方因此爆發激烈槍戰。

  • 探員卡羅爾背部中彈，但子彈被防彈背心擋下，因此只受輕傷，送醫後預計可完全康復；另一名警員則僅臉部擦傷。

  • 嫌犯在槍戰後逃逸，警方追捕數個街區，最終在羅傑斯大道與聯合街交叉口逮捕他；紐約市警也公布疑似作案武器照片。

布碌崙 紐約市 槍擊

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