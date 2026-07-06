國慶夜康尼島家庭燒烤遭槍擊 4童等8人中彈

國慶夜布碌崙康尼島發生大規模槍擊案，八人中槍，包括四名兒童。(谷歌街景)

4日正當人們沉浸在慶祝美國建國 250周年的歡樂氣氛中時，布碌崙 (布魯克林)康尼島 發生了一起大規模槍擊 案，共有八人中槍，其中包括四名兒童。

7月4日晚10時35分，在位於布碌崙西31街2929號(靠近衝浪大道(Surf Avenue))的一棟大型公寓樓前，一名槍手不分青紅皂白，朝一群家庭燒烤聚會的人開槍。

市警察局長蒂池(Jessica S. Tisch)5日說，一名身分不明的男子身穿黑色衣服，戴著黑色滑雪面罩，走到前院圍欄邊，開始向院子連開多槍。蒂池在當天上午舉行的記者會上說，「該男子隨後沿著西30街向南逃竄，朝衝浪大道方向逃去。目前沒有跡象表明槍擊事件發生前，燒烤聚會上曾發生過爭吵或衝突」。 市警察局長蒂池5日舉行記者會，簡報康尼島大規模槍擊案案情。(市警X平台)

接獲911報警電話後，市警60分局警員迅速趕到現場，警方發現現場一片狼藉，到處是血跡，共有八人中槍受傷，包括四名成人和四名兒童。一名六歲男童腹部中槍，一名七歲男童雙腿中槍，一名12歲男童腿部中槍，還有一名14歲男童大腿中彈受傷。此外，一名21歲女子胸部中彈，一名25歲女子腿部中彈，一名33歲男子胸部中彈，還有一名37歲男子肩部中彈。急救人員將8名傷者緊急送往附近醫院接受救治。胸部中彈的21歲女子目前傷情危急，生命垂危，其他傷者情況穩定。

蒂池補充說，上周在同一街區發生了一起與幫派有關的凶殺案，目前警方正在調查這兩起事件是否有關聯。警方在現場繳獲了一把裝有加長彈匣的槍枝，以及至少十枚彈殼。此案尚未有人被逮捕，調查仍在進行中。

這起事件令市長曼達尼(Zohran Mamdani)感到憤怒。他在記者會上說，「我們的城市絕不容忍這種暴力行為。我們絕不姑息，並將動用一切手段進行打擊」。

市警察局長蒂池5日舉行記者會，簡報康尼島大規模槍擊案案情。(市警X平台)