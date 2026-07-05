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梅西國慶煙火秀出包 143年布魯克林大橋竄火舌 紐約急封橋

梅西國慶煙火秀出包 143年布魯克林大橋竄火舌 紐約急封橋

編譯盧思綸／即時報導
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紐約市4日晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火秀時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰...
紐約市4日晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火秀時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰與濃煙。警方表示，火勢很可能是國慶煙火引燃。(歐新社)

紐約時報報導，美國4日迎來獨立250周年，紐約市晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火秀時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰與濃煙。警方表示，火勢很可能是國慶煙火引燃，晚間10時過後不久似乎已被撲滅，所幸未傳出人員受傷。

影片畫面顯示，由梅西百貨主辦的紐約市國慶煙火秀晚間9時過後不久登場後，連接曼哈頓與布魯克林、橫跨東河的布魯克林大橋（Brooklyn Bridge）上很快出現數處火勢。紐時在曼哈頓的攝影記者目擊，橋上人行道至少4處冒出滾滾火焰，位置正是施放煙火的地點。煙火表演結束時，一輛水車正在滅火。

▲ 影片來源：X＠angleeyze（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

警方表示，晚間9時32分接獲通報，指布魯克林大橋發生火警。警方官員指出，起火「非常可能」由國慶日煙火引燃。到了晚間10時過後不久，官員表示火勢似乎已被撲滅。

煙火秀結束後，可見緊急車輛的紅色警示燈在布魯克林大橋中央閃爍。接近晚間10時30分前，大橋仍封閉交通，緊急車輛封鎖所有車道。一名在橋頭入口警戒的警員表示，大橋也禁止行人通行。接近晚間11時前，部分緊急車輛已離開橋面。

紐約郵報報導，24歲、來自法國的庫拉（Nearing Khoula）在布魯克林濱水區觀看煙火表演。她說：「一開始我以為這是表演安排的一部分，但後來我很怕它會爆炸。我以為這座橋是木頭做的，所以很害怕。」

31歲、來自埃及的沙班（Mohamed Shaban）補充說：「一開始只是小火，後來變大。黑煙太多了。」

紐約郵報記者目擊，所有火勢在1分鐘後自行熄滅。

一名了解火災應變情況的消息人士表示，用於施放煙火的臨時平台上出現「輕微」火勢，並非橋體本身，而且這座有143年歷史的大橋仍然「安全且結構穩固」。

精華 FAQ

  • 警方表示，火勢很可能是國慶煙火引燃臨時平台所致，並非橋體本身起火。火點集中在施放煙火的位置，之後由消防與水車迅速處置。

  • 目前未傳出任何人員受傷，現場火勢也在短時間內熄滅。消息人士指出，受影響的是煙火用的臨時平台，布魯克林大橋本體仍安全穩固。

  • 火警後布魯克林大橋一度全面封閉，緊急車輛封鎖所有車道，行人也被禁止通行。直到接近晚間11時前，部分緊急車輛才陸續離開。

布魯克林 梅西 曼哈頓

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