建國250周年／紐約梅西煙火提前點亮兩河夜空 華人觀眾直呼壯觀

此次也是梅西煙火自1976年美國建國200周年首次舉辦以來邁入的第50個年頭。(特約記者許振輝／攝影)

梅西 百貨(Macy's)一年一度的國慶煙火匯演4日晚在東河(East River)與哈德遜河(Hudson River)同步登場，數以千計民眾身著紅白藍三色服飾聚集曼哈頓及布碌崙 (布魯克林)沿岸，慶祝美國建國250周年。此次也是梅西煙火自1976年美國建國200周年首次舉辦以來邁入的第50個年頭。

布碌崙大橋上方五彩煙火點亮夜空，增添國慶歡樂氣氛。(特約記者許振輝／攝影)

煙火原訂晚間9時25分開始施放，但因傍晚天候不佳，主辦單位提前至9時02分點燃，全程約30分鐘。多名現場觀眾都對提前開場感到措手不及。目前，新澤西州大部分地區、哈德遜河谷(Hudson Valley)、紐約市、長島(Long Island)等地區均已發布嚴重雷暴觀察(Severe Thunderstorm Watch)。

梅西百貨今年動用逾8萬5000枚煙火彈，呈現30種不同色彩，施放高度最高達1000呎，並首度於布碌崙大橋兩座橋塔之間逾200個發射點同步施放，橋面另加入雷射光束效果；施放過程中，橋上一度出現數處小火苗。下城砲台公園(Battery Park)哈德遜河畔民眾則齊聲高喊「USA, USA, USA」。今年壓軸環節並邀得「美國之聲(The Voice)」第29季冠軍Alexia Jayy現場獻唱，配合葛萊美獎得主霍蘭德(Jason Howland)譜寫的27分鐘煙火配樂。

梅西百貨(Macy's)一年一度的國慶煙火匯演4日晚間在東河(East River)與哈德遜河(Hudson River)同步登場。(記者馬璿╱攝影)

梅西百貨今年動用逾8萬5000枚煙火彈，呈現30種不同色彩，施放高度最高達1000呎。(特約記者許振輝／攝影)

市府先前為布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)與南街海港(South Street Seaport)兩處最佳觀賞點設置抽籤機制，共釋出10萬張門票。

華人 觀眾Sherry提前約一個半小時抵達布碌崙大橋公園一帶卡位。她表示，各路口管制嚴格，須出示門票才能進入，但仍有不少民眾直接無視警方拉起的封鎖線闖入，現場一度相當混亂。Sherry所待的區域為布碌崙大橋公園的Pier 5和Pier 6之間，空間較為充裕，還設有座椅供民眾休息，整體氣氛「蠻舒服的」。

Sherry表示，晚間氣溫較白天涼爽許多，加上今年煙火組合更為多元，布碌崙大橋與周邊三角地帶同步施放，讓她一度不知該望向哪一側，直呼相當壯觀。(記者馬璿╱攝影)

Sherry表示，晚間氣溫較白天涼爽許多，加上今年煙火組合更為多元，布碌崙大橋與周邊三角地帶同步施放，讓她一度不知該望向哪一側，直呼相當壯觀。她也提到，雖然開場提前讓人措手不及，但散場過程順利，「人潮擁擠程度比尼克隊(Knicks)比賽後好很多，觀眾很開心，但也都更冷靜。」多數觀眾拍照歡呼後便緩步散去，現場也少見誇張裝扮或大量國旗配飾，氣氛雖開心，但不算特別亢奮。

煙火原訂晚間9時25分開始施放，但因傍晚天候不佳，主辦單位提前至9時02分點燃。(特約記者許振輝／攝影)

梅西百貨(Macy's)一年一度的國慶煙火匯演4日晚間在東河(East River)與哈德遜河(Hudson River)同步登場。(記者馬璿╱攝影)