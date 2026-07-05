布碌崙康尼島吃熱狗大賽 切斯納、須藤美貴蟬聯冠軍

女子組由常勝軍須藤美貴奪冠、男子組則是由切斯納以66根的成績守住衛冕寶座。(記者馬璿╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 康尼島納森國際吃熱狗大賽在國慶日熱浪中登場。

康尼島納森國際吃熱狗大賽在國慶日熱浪中登場。 重點二： 須藤美貴以10分鐘吃下38個熱狗，女子組蟬聯冠軍。

須藤美貴以10分鐘吃下38個熱狗，女子組蟬聯冠軍。 重點三：切斯納以66個熱狗奪冠，持續鞏固男子組霸主地位。

作為每年國慶日重要慶祝活動的布碌崙 (布魯克林 )納森(Nathan's)國際吃熱狗大賽，4日在康尼島 如期登場，當日逾萬民眾頂著高溫、穿戴上熱狗與美國國旗有關的服飾到場支持賽事；最終女子組由常勝軍須藤美貴(Miki Sudo)以10分鐘吃下38個熱狗的成績奪冠、男子組則是由綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)以66根的成績再次奪下冠軍。

「納森國際吃熱狗大賽」於70年代首創，每年國慶日在衝浪大道交史迪威大道處的Nathan's Famous餐廳門前舉行，吸引成千上萬名觀眾觀賞，成為紐約國慶日的標誌性活動。當天活動中午溫度超過90華氏度，但仍無法阻擋民眾的熱情，不僅有上午8時就至現場卡位等待的粉絲，更有眾多身穿紅白藍美國國旗配色的民眾。

女子組前三名合照。(記者馬璿╱攝影)

男子組蟬聯冠軍切斯納。(記者馬璿╱攝影)

女子組的須藤美貴(Miki Sudo)與對手Michelle Lesco和Domenica Dee一開始進食速度不相上下，直到賽事尾聲對手不敵逐漸緩下來後，須藤以穩定的狀態最終奪得冠軍。男子組冠軍則由明星選手切斯納成功守下衛冕紀錄，出場時便受到觀眾熱烈歡迎，賽事中段便以吃下44根熱狗，大幅領先其他各國參賽者，賽末以66根佳績再次衛冕。

當日前來觀賽的日裔民眾Miki Kamijou與Yoshi Harada對大胃王文化有一定認識，看見同為日本人的須藤拿下女子組衛冕冠軍，兩人也為她感到驕傲。而紐約市強勁的群眾能量，也讓他們被高昂的氣氛鼓舞。

女子組冠軍須藤美貴。(記者馬璿╱攝影)

眾多民眾不畏高溫，在國慶日前往康尼島欣賞熱狗大賽。(記者馬璿╱攝影)

早上8時就在現場等待的Similar Nakamura不僅在手機上做了熱狗造型，更在指甲上也塗繪上熱狗的圖案。一起參與的好友Tracy Davis雖對賽事與節慶仍相當興奮，但想到曾為國民警衛隊(National Guard)效勞的退伍軍人丈夫，還是讓她對國家慶典百感交集，「今年因為外面局勢混亂，說真的很難好好慶祝，但不論政治環境如何，支持那些讓我們能夠身處這個國家、自由發聲的人非常重要。」

在男子組賽事中，切斯納(Joey Chestnut，右二)以10分鐘吃下66根熱狗奪下冠軍。(記者馬璿╱攝影)