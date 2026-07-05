紐約市上半年槍案凶殺創同期新低 強暴、仇恨犯罪上升

紐約市警2日公布2026年第二季及上半年犯罪統計，稱今年前六個月全市槍擊案件、槍擊受害者及凶殺案數均創有紀錄以來同期新低。(市長辦公室提供)

紐約市警2日公布2026年第二季及上半年犯罪統計，稱今年前六個月全市槍擊 事件、槍擊受害者及凶殺案數均創有紀錄以來同期新低；同期重大犯罪較去年下降近6%，但強暴案、仇恨犯罪 則呈上升，且市警在電動車等交通執法上亦大幅加強。

根據市警數據，今年1月1日至6月30日，全市共發生322起槍擊案件，少於2018年及2025年創下的337起同期紀錄；槍擊受害者381人，低於去年同期397人的紀錄、凶殺案122起，低於2017年136起的同期最低紀錄。市警表示，今年上半年凶殺案較去年同期的162起下降24.7%，第二季凶殺案也由去年同期87起降至64起，降幅26.4%。

重大刑事犯罪方面，今年上半年全市七大重罪共發生5萬5157起，較去年同期5萬8581起減少3424起，降幅5.8%；第二季重大犯罪2萬9141起，較去年同期下降7.7%。當中，入室盜竊下降15.8%，搶劫下降11.9%，盜車案下降9.7%，重大盜竊下降4.2%；嚴重襲擊案則基本持平，為1萬4757起，較去年同期增加五起。

儘管如此，強暴案報案數上升5.8%，由去年同期1008起增至1066起。市警指出，部分增幅與2024年9月生效的「Rape is Rape Act」擴大強暴罪法律定義；今年上半年報案中，有276起、約26%涉及往年發生的案件，另有206起屬於新法擴大定義下的案件。市警表示，強暴案仍存在低報問題，鼓勵受害者報案。

仇恨犯罪中，今年上半年的仇恨犯罪共322起，較去年同期299起增加23起，升幅7.7%。其中，猶太仇恨犯罪178起，較去年同期增加2.3%，占上半年仇恨犯罪的55.3%；亞裔仇恨犯罪則由12起降至10起，降幅16.7%。

此外，市警稱自5月27日起針對橋梁及高危地點加強電動自行車及滑板車執法，與去年同期相比，電動自行車移動違規傳票增加74%，滑板車移動違規增加247%。今年迄今，電動自行車扣押數增加273%，輕型摩托車、電動滑板車及摩托車扣押數也小幅上升。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，犯罪下降來自精準警務、打擊槍枝、瓦解暴力幫派及針對性部署。她稱，市警今年在管理NBA總決賽、尼克隊慶典遊行、世界盃及多場大型活動期間，仍取得公共安全成果。市長曼達尼(Zohran Mamdani)則表示，數據反映市府跨部門公共安全策略正在發揮作用。