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返中探親竟送命 紐約華男家屬怒討真相 擬聘律師究責

記者顏潔恩／紐約報導
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來自皇后區的一家四口原本開心返鄉探親，不料發生意外，導致一家人天人永隔。(鄭太太...
來自皇后區的一家四口原本開心返鄉探親，不料發生意外，導致一家人天人永隔。(鄭太太提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：福建刺刀峽谷暴雨後探險致五死，紐約華男鄭康彬身亡。
  • 重點二：遺孀指警方與活動團體說法不一，家屬至今未獲完整交代。
  • 重點三：死者家屬擬聘律師追責，並透過募款協助喪葬與生活開支。

中國福建省莆田市仙遊縣「刺刀峽谷」6月28日發生意外，造成五名戶外探險者溺水身亡，死者中已確認有一人為來自紐約市皇后區的男子，事發前他才剛帶妻子和一對兒女返鄉探親；死者遺孀3日說，中國當地警方和組織此次峽谷探險活動的戶外團體，至今均未就事故經過完整交代，令親屬們無法接受。他們已計畫聘請律師，追究活動組織者及相關監管單位的責任，希望還原事故真相。

暴雨後探險 9人遇意外

福建省莆田市仙遊縣當局說，6月28日接獲市民報案指九名戶外探險者在刺刀峽谷發生意外，政府隨後出動搜救人員趕赴現場，最後確認五人溺水死亡、其餘四人獲救；工作人員表示，當地連日來多次降雨，且峽谷內地勢險峻水流湍急，並非正式的景區，此前也已設置警示牌勸阻遊客進入未開發、無監管、無安全保障的野外地方。

公開資料則顯示，刺刀峽谷是九龍溪二級電站水庫支流形成的峽谷景觀，因山體裂縫形似刺刀而得名。峽谷最窄處僅80公分，需側身才能通過，地貌以水流侵蝕形成的幽深峽谷、一線天、懸空洞穴及瀑布群而聞名；谷內分布綠潭、溪流及覆滿藤蔓的懸崖，被部分網友稱為「南方小張家界」。

目前已確認五名死者中有一人是來自紐約皇后區的44歲鄭康彬，他的遺孀3日受訪表示，一家四口於6月25日從紐約飛回福建探望家中老人；一家人經轉機抵達福建時已是當地時間27日下午，隔日早晨丈夫便參與這場戶外峽谷爬山活動。

她說，丈夫熱愛戶外運動，在紐約幾乎每個周末都會和朋友相約登山健行，身體狀況良好；他從一個福建戶外微信群中看到有人發起6月28日的峽谷活動，原本只是在候補名單內，因有人臨時退出才獲得名額，但對實際要探險的地勢與地形並不瞭解。

她說，每名參加者需支付100元人民幣(約15美元)，其中70元為車費、30元為領隊費；當地時間28日早上9時左右，鄭康彬一行人便抵達目的地，中午約12時，丈夫最後一次透過微信傳訊息給她，表示訊號不好，之後她多次致電及發送微信詢問他何時返家，再未獲回覆。

她一直以為只是山區收訊不佳，直到傍晚突然接到派出所來電，才知丈夫已失聯；當晚警方再通知她時，稱她丈夫已被尋獲，但已身亡，「我覺得天都塌了，完全不敢相信」。

領隊倖存 遭質疑失職

然而更令她無法接受的是，事故發生至今，五名死者的家屬始終未獲得一個清楚的說法；她表示，幾名警員輪流向家屬匯報時，對於事故的發生給出不同的版本，一個版本稱隊伍中有一人在探險過程中發現漩渦而停止前進、另一個版本則稱大部分人都被捲入漩渦，有幾人自行游出後再折返救人。讓她不知該信哪個版本。

倖存的領隊據說當時是為了照顧體力最弱的一名女孩，走在了倒數第二；事發後死者家屬們都希望該名領隊出面還原當時情況，但警方以倖存者們心理壓力大，拒絕作出相關安排，並奉勸他們不要再追究。

鄭太太指出，丈夫不是明知危險仍會冒險的人，在美國多年登山，經驗豐富，因此這次出行她一點都不擔心；她在取回丈夫手機後翻閱微信群的對話，有不少人屢次提到峽谷下雨後登山很危險，所以她質疑，活動組織者在天氣不佳的情況下仍照常安排，未盡到應有的安全責任。

鄭太太指當地政府對刺刀峽谷長期監管不足，她說，那裡雖非正式景區，但多年來已成為不少戶外愛好者的熱門打卡地，在暴雨期間仍應加強巡查、封閉入口；她還說，刺刀峽谷過去也曾被宣傳是當地旅遊景點，但直到出事後才以「屬未開放區域、無人管理」作為回應，在她看來並不妥當。

多名死者家屬正分別尋求法律協助，計畫循司法途徑查明事故真相，並追究活動組織者及相關單位責任。

全家慟 親友發起募款

鄭太太說道，此次返鄉，她的公公、婆婆原先最擔心的是孫子、孫女的安危，無論如何都不會想到意外發生在兒子身上，在得知鄭康彬離世後，婆婆情緒數度崩潰。

28日丈夫失聯時，鄭太太便告訴兩個孩子爸爸不見了，直到7月3日她才鼓起勇氣告訴他們爸爸已經離世，「他們一直哭，一直說很想爸爸」。

悲痛之餘，鄭太太還必須考慮現實因素，丈夫生前是家中的主要經濟支柱，從事Uber載客和送餐工作，自己則擔任兼職護理員；丈夫離世後，兩個孩子的教育費用、生活費以及補貼給中國長輩的生活費用都將成問題，若非孩子還小、仍須照看，她都想到改為全職工作，以緩解家中經濟壓力。

鄭康彬的美國友人已在GoFundMe建立募款網頁，籌集的金額將全部用於支付家庭生活支出、孩子教育、喪葬費用、以及後續的法律訴訟費，網址：https://gofund.me/0b441e9d4，或也可通過zelle發送至(646) 808-9878，接收人為Zheng Miao；鄭康彬的親友希望大眾發揮愛心，助他們一家渡過眼前難關。

通過微信紀錄，鄭康彬事發前曾表示自己不熟悉當地的登山路線。(鄭太太提供)
通過微信紀錄，鄭康彬事發前曾表示自己不熟悉當地的登山路線。(鄭太太提供)

來自紐約皇后區的一家四口原本開心返鄉探親，不料發生意外，導致一家人天人永隔。(鄭...
來自紐約皇后區的一家四口原本開心返鄉探親，不料發生意外，導致一家人天人永隔。(鄭太太提供)

精華 FAQ

  • 6月28日福建莆田仙遊縣刺刀峽谷發生探險意外，九名戶外探險者中有五人溺水死亡、四人獲救；死者之一為居住紐約皇后區的44歲鄭康彬。

  • 遺孀表示，警方與活動團體至今未清楚交代事故經過，且不同警員提供版本不一，讓家屬無法接受，也難以判斷真相究竟為何。

  • 多名死者家屬正尋求法律協助，計畫提告追究活動組織者及相關單位責任；鄭康彬親友也發起GoFundMe募款，支應喪葬、教育與日常開銷。

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