熱浪壓垮紐約電網影響逾8萬戶 斷電降壓搶修

熱浪壓垮電網致逾8萬戶曾停電，聯合愛迪生局部降壓籲節電。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市連日遭遇十餘年來最強熱浪 之一，電力公司聯合愛迪生(Con Edison)表示，高溫導致設備故障，2日至3日全市逾8萬名用戶曾遭遇停電；由於用電需求激增，Con Edison於3日暫時切斷皇后區 西南部近1萬名用戶的電力供應。截至3日下午，搶修雖已有進展，但近7000戶未恢復供電，多個布碌崙 (布魯克林)及皇后區社區仍實施8%降壓，以防電網進一步超載。

3日下午遭停電的9800名用戶分在霍華德海灘(Howard Beach)、歐松公園(Ozone Park)、里奇蒙山(Richmond Hill)和南歐松公園(South Ozone Park)的部分區域。Con Edison表示，採取斷電措施是為了讓搶修人員能更快修復受損設備，並防止其他地區發生更大規模、更廣泛的停電事故。

截至3日下午5時10分，Con Edison的停電地圖顯示，皇后西南部有數個區域陷入黑暗。其中一個區域大致位於自由大道(Liberty Avenue)與109大道之間，西起104街，東至范威克高速公路(Van Wyck Expressway)。另一個區域的範圍大致如下：北至林登大道(Linden Boulevard)與111大道，西至萊弗茲大道(Lefferts Boulevard)、121街與130街，南至薩特大道(Sutter Avenue)與135大道，東至范威克高速公路、福奇大道(Foch Boulevard)與144街。

為避免大規模停電，聯合愛迪生在部分區域實施8%降壓。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州府正與聯合愛迪生、紐約電網調度中心(NYISO)及市府協調，確保電網能應對用電高峰。她呼籲民眾在安全可行範圍內主動節電，將冷氣設定在75至78度之間，並避免不必要使用家電。市長曼達尼(Zohran Mamdani)也呼籲民眾將冷氣設於78度，並關閉非必要電子設備，以保護電網；但也因市政廳內溫度測為低於60引發爭議。

聯合愛迪生稱，搶修人員正冒高溫24小時作業，修復地下電纜，但也需安排休息、補水及避陰以確保安全。民眾如遇停電，可至conEd.com/reportoutage通報，或使用手機App，也可致電(800)-75-CONED，即(800)752-6633；通報時應說明鄰居是否也停電，以協助判斷故障範圍。