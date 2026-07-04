紐約市熱浪高峰 911報警、急診大幅攀升

隨著今夏最新一波熱浪持續發威，紐約市高溫相關911報案與急診人次日前大幅攀升。(記者范航瑜／攝影)

隨著今夏最新一波熱浪 持續發威，紐約市 高溫相關911報警與急診人次大幅攀升，市府官員表示，7月1日當天緊急醫療人員共接獲209宗高溫相關報案，醫院則通報151人次因高溫相關掛急診。國家氣象局說，3日是本波熱浪最熱的一天，實際氣溫可望達101度，若計入濕度，體感溫度恐更高。

酷熱天氣持續惡化，市緊急事務管理局指出，1日的體感溫度達華氏100度，2日更飆破105度，中央公園 當天實際氣溫觸及100度，是紐約市逾十年來首次出現三位數氣溫。

全市五個行政區當時均發布極端高溫警報。市府官員形容高溫相關報案量偏高，但仍在此規模緊急事件的預期範圍內。市衛生局資料顯示，2025年6月底曾連續兩天急診人次分別達228人與265人。不過近年嚴重熱浪愈趨頻繁，今夏迄今已出現三波單日緊急醫療報案逾100宗的熱浪，高於歷史紀錄。

家住皇后區的市民李先生表示，近日高溫可謂「熱到爆炸」，一出門就感覺皮膚發疼。他說，自己現在出門一定戴帽子、帶礦泉水，盡量不背書包，以免滿背都是汗，也會減少在戶外停留時間，辦公室冷氣則開到最低溫度。他形容地鐵站和車廂像「烤爐」或「蒸箱」，等車時汗珠不停往下流。

但即便是這樣的天氣，李先生也表示「這幾天還是要忍著出門，畢竟要工作。」談及與家鄉廣州夏天相比，他認為紐約儘管酷熱，但還是稍微舒服一些，因為廣州的濕熱更強，「太黏了，感覺身上的汗都能拉絲了」。

酷熱中意外事件不斷。2日下午，綠點(Greenpoint)一棟三層樓商用建築後方發生大火，市消防局出動63個分隊、共192名消防與救護人員到場灌救，目前未傳出人員受傷。市緊急管理辦公室呼籲，家中沒有冷氣的市民可上網查詢nyc.gov/beattheheat或撥打311，尋找附近降溫中心。