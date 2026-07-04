泰勒絲世紀婚禮 粉絲不畏高溫爭睹

婚禮現場附近聚集大批媒體記者，亦有眾多粉絲欲一睹偶像婚禮的場面。(記者馬璿／攝影)

流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)與美式足球明星凱爾西(Travis Kelce)3日在曼哈頓 麥迪遜廣場花園舉行婚禮。場館周邊多條路段封鎖外，新人為了保護賓客隱私，實施相當高規格的保密手段，使許多在場館外引頸期盼的粉絲難以一睹這場婚禮的神秘面紗。

據傳婚禮自3日下午3時起陸續開放賓客入場，下午2時許周邊便聚集大量媒體，以及不畏百度 高溫也想近距離欣賞婚禮風采的粉絲。

婚禮賓客出入口設置在西31街交第7大道處，團隊為維護隱私，在入口處搭建了大型帳篷，每當車輛駛入，工作人員便會降下帳篷的布幕遮擋受邀訪客。3時許，多輛黑色凱迪拉克、GMC等車輛在第7大道上排列入場，但車窗上的隔熱紙也讓外界難以一窺受邀訪客的面貌。部分賓客則在下車後緩緩沿著第7大道，並走向交口處的另一個接待入口。 婚禮賓客出入口設置在曼哈頓西31街交第7大道處，3時起便陸續有貼著隔熱紙的車輛駛入。(記者馬璿／攝影) 泰勒絲與凱爾西的世紀婚禮為維護賓客隱私，在入口處搭建了大型帳篷。(記者馬璿／攝影)

泰勒絲的演藝圈好友吉吉‧哈蒂德(Gigi Hadid)、布萊德利‧庫柏(Bradley Cooper)、達珂塔‧強生(Dakota Johnson)及班森‧布恩(Benson Boone)，以及NFL球星米契‧史瓦茲(Mitch Schwartz)和羅斯‧崔維斯(Ross Travis)等運動界好友也被目睹出席。

不過，雖然現場粉絲在等待期間唱起泰勒絲歌曲「Love Story」的歌詞炒熱氣氛，但圍觀者遮擋通行處以及封路造成的堵塞，仍讓部分路過居民忍不住抱怨。

在現場的Sharon表示，自己雖然不是泰勒絲每首歌都如數家珍的狂粉，但她對泰勒絲相當有好感，也認為她結婚是件令人感到快樂的喜事。她表示，泰勒絲不論是巡演還是活動都能為當地帶來巨大的經濟收益，相信兩天的封街應該不會對周邊商家造成過度衝擊。

兩年前從堪薩斯城搬來紐約的Kiersten與好友Taylor則是多年的Swifties(泰勒絲粉絲名)，從國小就聽著泰勒絲的歌長大的兩人，都不敢相信自己有一天會離偶像的婚禮現場如此近。Kiersten也坦言，原先對兩人的感情並不看好，「但他們的幸福也證明我看走眼了」。而兩人對於場館周邊的路段封鎖則是抱持著淡然態度，「這裡(麥迪遜廣場花園)的交通本來就很繁忙，封一兩天的街大家應該也已經習以為常了」。