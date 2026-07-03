我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦...
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

集中在紐約市法拉盛(Flushing)社區的數十家成人日間照護中心，總共向納稅人申報數百萬元俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)費用，引來聯邦政府質疑。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，聯邦當局證實正在紐約各地展開調查，以釐清針對老年人提供服務的照護中心之所以迅即擴散，是否代表著背後存在詐欺行為。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)主任奧茲(Mehmet Oz)對CBS表示：「這產生了一個問題：你到底需要多少家社交型成人日間照護中心？」

社交型成人日間照護中心為老年人、身心障礙民眾提供膳食、個人照顧、社交活動與其他協助。照護中心提供服務之後會向州政府申報費用，由聯邦政府與州政府的稅收承擔開銷。

支付紐約州比率全國最高 

CBS新聞部進行數據分析發現，社交型成人日間照護中心成本不斷走高，尤其是在紐約州。

2024年，白卡計畫為全國各地成人日間照護中心總共支付33.5億元，其中17%經費流向紐約州裡的375間機構，比率之高超過其他任何州。紐約的成人日間照護中心最近幾年支出暴增，從2018年到2024年之間，納稅人負擔的帳單金額幾乎翻了四倍。

法拉盛最密1哩內有64間

報導指出，聯邦政府除了展開調查，還可能採取進一步行動。其中支出激增最明顯集中在法拉盛社區，這裡成為全國社交型成人日間照護中心分布最密集的地點，方圓一哩之內有64間機構。

若以法拉盛這些照護中心向白卡計畫申請經費的老年人人數計算，涵蓋當地符合白卡資格逾九成的老年人。

CBS指出，這些照護機構所註冊的老年人人數，遠遠超過社區裡老年人口的增長速度。

從2018年到2024年間，法拉盛符合白卡資格的老年人人口增加約20%，與全美其他社區的增加幅度差不多，但法拉盛社交型成人日間照護中心向政府申報費用的老年人人數，同期之間卻增加了390%。

紐約州加強審查打擊濫用

紐約州衛生廳一名發言人告訴CBS，紐約州過去已採取多項措施，打擊濫用白卡行為，包括建立新的追蹤機制，以及加強監督與法規遵循審查。

該發言人表示，自2021年以來，該機構已將387家成人日照中心移送調查，其中約三分之一的案件進一步移交給檢察長辦公室以採取執法行動。

洛城數百安養院也異常

今年稍早，CBS調查報導發現，加州洛杉磯郡裡由納稅人稅金資助的臨終安養院(hospices)分布非常集中，數百間安養院辦公室則出現涉嫌多項詐欺的異常警訊。加州檢察官今年4月在一起安養院詐欺案裡起訴21名被告，對州政府詐騙金額達2.67億元。

明尼蘇達州檢察官也說，托兒中心、自閉症兒童計畫恐有數十億稅金因詐騙流失。

精華 FAQ

  • 因CBS發現法拉盛等地成人日間照護中心激增，且白卡申報金額迅速上升，聯邦當局懷疑其中可能存在詐欺或不當申報，因而展開調查。

  • 報導指出，2024年全美成人日照中心白卡支出為33.5億元，其中17%流向紐約州；而紐約相關帳單自2018年至2024年幾乎翻了四倍，增幅驚人。

  • 紐約州衛生廳表示，已建立新的追蹤機制並加強監督與法規遵循審查；自2021年以來，387家成人日照中心被移送調查，其中約三分之一再交檢察長處理。

白卡 紐約市 Medicaid

上一則

世界盃+泰勒絲大婚…紐約市周末恐塞爆

下一則

泰勒絲婚禮倒數 麥迪遜廣場花園封街 媒體大陣仗民眾圍觀
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

詐騙白卡、安寧照護65億元 455人被控 高達90名醫療專業人員涉案

詐騙白卡、安寧照護65億元 455人被控 高達90名醫療專業人員涉案
2亞裔涉案 安寧業者盜用死者身分詐領醫保2700萬美元

2亞裔涉案 安寧業者盜用死者身分詐領醫保2700萬美元

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
麻州偵破140萬元福利詐欺案 15被告非法移民占7成

麻州偵破140萬元福利詐欺案 15被告非法移民占7成

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
長島高速公路29日深夜發生重大車禍。示意圖，非涉事車輛。（路透資料照）

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷 雙向封閉數小時

2026-06-30 12:52
2024年在曼哈頓基普灣霸占空屋然後殺害突然回家的屋主的被告情侶阿爾斯頓和提哈達近日分別獲判20年至終身監禁。受害房東維特爾斯是俄羅斯裔移民，根據社群平台上的自我介紹，她生前從事市場營銷方面的工作。(LikedIn)

占空屋殺害屋主 曼哈頓「鴛鴦房霸」判囚終身

2026-06-29 13:05

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外