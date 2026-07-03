翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

集中在紐約市 法拉盛(Flushing)社區的數十家成人日間照護中心，總共向納稅人申報數百萬元俗稱白卡 的醫療補助計畫(Medicaid )費用，引來聯邦政府質疑。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，聯邦當局證實正在紐約各地展開調查，以釐清針對老年人提供服務的照護中心之所以迅即擴散，是否代表著背後存在詐欺行為。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)主任奧茲(Mehmet Oz)對CBS表示：「這產生了一個問題：你到底需要多少家社交型成人日間照護中心？」

社交型成人日間照護中心為老年人、身心障礙民眾提供膳食、個人照顧、社交活動與其他協助。照護中心提供服務之後會向州政府申報費用，由聯邦政府與州政府的稅收承擔開銷。

支付紐約州比率全國最高

CBS新聞部進行數據分析發現，社交型成人日間照護中心成本不斷走高，尤其是在紐約州。

2024年，白卡計畫為全國各地成人日間照護中心總共支付33.5億元，其中17%經費流向紐約州裡的375間機構，比率之高超過其他任何州。紐約的成人日間照護中心最近幾年支出暴增，從2018年到2024年之間，納稅人負擔的帳單金額幾乎翻了四倍。

法拉盛最密1哩內有64間

報導指出，聯邦政府除了展開調查，還可能採取進一步行動。其中支出激增最明顯集中在法拉盛社區，這裡成為全國社交型成人日間照護中心分布最密集的地點，方圓一哩之內有64間機構。

若以法拉盛這些照護中心向白卡計畫申請經費的老年人人數計算，涵蓋當地符合白卡資格逾九成的老年人。

CBS指出，這些照護機構所註冊的老年人人數，遠遠超過社區裡老年人口的增長速度。

從2018年到2024年間，法拉盛符合白卡資格的老年人人口增加約20%，與全美其他社區的增加幅度差不多，但法拉盛社交型成人日間照護中心向政府申報費用的老年人人數，同期之間卻增加了390%。

紐約州加強審查打擊濫用

紐約州衛生廳一名發言人告訴CBS，紐約州過去已採取多項措施，打擊濫用白卡行為，包括建立新的追蹤機制，以及加強監督與法規遵循審查。

該發言人表示，自2021年以來，該機構已將387家成人日照中心移送調查，其中約三分之一的案件進一步移交給檢察長辦公室以採取執法行動。

洛城數百安養院也異常

今年稍早，CBS調查報導發現，加州洛杉磯郡裡由納稅人稅金資助的臨終安養院(hospices)分布非常集中，數百間安養院辦公室則出現涉嫌多項詐欺的異常警訊。加州檢察官今年4月在一起安養院詐欺案裡起訴21名被告，對州政府詐騙金額達2.67億元。

明尼蘇達州檢察官也說，托兒中心、自閉症兒童計畫恐有數十億稅金因詐騙流失。