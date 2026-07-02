登頂求婚… 俄籍網紅情侶攀爬帝國大廈被捕

一對俄國情侶1日冒著酷暑， 爬上曼哈頓帝國大廈塔頂懸掛示愛橫幅。(路透)

一對男女7月1日冒著高溫，攀上曼哈頓帝國大廈 的天線頂端，展示寫有示愛字樣的橫幅，然後相互擁抱、求婚。當日中午1時許，兩人平安回到地面、並被警方拘留。

掛巨大橫幅示愛 2人愛情故事 曾被Netflix拍成紀錄片

據報導，這對身穿黑色服裝，戴著口罩的情侶1日中午被人發現出現在帝國大廈樓頂的天線設備尖端位置，距離地面1454呎(443公尺)，且身上沒有安全裝置。隨後，兩人拿出黑底白字的巨大旗幟掛在帝國大廈的尖端，上書「當愛的力量戰勝對力量的熱愛，世界便能見證和平」(When the power of love beats the love of power, the world knows peace)。

大約中午12時30分，兩人開始下撤，在抵達天線中段的一處小平台時再次停下。其中男子單膝跪地，掏出戒指求婚，隨後兩人相互擁抱，並摘下口罩親吻。大約半小時後，兩人在警方的協助下順利回到地面、並被拘捕，可能面臨的控罪包括非法侵入以及魯莽危險行為等。

警方調查發現，在兩人攀登大廈期間，社群平台上出現了一則以第一人稱視角拍攝的現場影片，猜測為他們親手拍攝並上傳的。

據帝國大廈管理方稱，兩人的攀登行為並未獲得授權，目前外界尚不清楚兩人的攀登細節。整個事件未造成人員傷亡和財產損失。

根據ABC新聞報導，兩名當事人分別為33歲的安潔拉．尼克勞(Angela Nikolau)和32歲的伊凡．比爾庫斯(Ivan Beerkus)，他們均為俄國籍，因常在世界各地進行極限攀登而在網路上擁有超高人氣。Netflix曾於2024年根據他們的故事發行紀錄片「天行者：一段愛情故事」(Skywalkers: A Love Story)，片中兩人在攀登馬來西亞吉隆坡118層的默迪卡(Merdeka)118大廈前，暢談了他們的愛情故事。此外，他們也登頂了中國天津的高銀金融117大廈。

曼哈頓街上民眾拿著望遠鏡觀看兩人攀爬帝國大廈塔頂懸掛示愛橫幅。 (路透)

紐約市警方前往帝國大廈逮捕攀爬帝國大廈的情侶。(路透)