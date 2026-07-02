登頂求婚… 俄籍網紅情侶攀爬帝國大廈被捕
一對男女7月1日冒著高溫，攀上曼哈頓帝國大廈的天線頂端，展示寫有示愛字樣的橫幅，然後相互擁抱、求婚。當日中午1時許，兩人平安回到地面、並被警方拘留。
掛巨大橫幅示愛 2人愛情故事 曾被Netflix拍成紀錄片
據報導，這對身穿黑色服裝，戴著口罩的情侶1日中午被人發現出現在帝國大廈樓頂的天線設備尖端位置，距離地面1454呎(443公尺)，且身上沒有安全裝置。隨後，兩人拿出黑底白字的巨大旗幟掛在帝國大廈的尖端，上書「當愛的力量戰勝對力量的熱愛，世界便能見證和平」(When the power of love beats the love of power, the world knows peace)。
大約中午12時30分，兩人開始下撤，在抵達天線中段的一處小平台時再次停下。其中男子單膝跪地，掏出戒指求婚，隨後兩人相互擁抱，並摘下口罩親吻。大約半小時後，兩人在警方的協助下順利回到地面、並被拘捕，可能面臨的控罪包括非法侵入以及魯莽危險行為等。
警方調查發現，在兩人攀登大廈期間，社群平台上出現了一則以第一人稱視角拍攝的現場影片，猜測為他們親手拍攝並上傳的。
據帝國大廈管理方稱，兩人的攀登行為並未獲得授權，目前外界尚不清楚兩人的攀登細節。整個事件未造成人員傷亡和財產損失。
根據ABC新聞報導，兩名當事人分別為33歲的安潔拉．尼克勞(Angela Nikolau)和32歲的伊凡．比爾庫斯(Ivan Beerkus)，他們均為俄國籍，因常在世界各地進行極限攀登而在網路上擁有超高人氣。Netflix曾於2024年根據他們的故事發行紀錄片「天行者：一段愛情故事」(Skywalkers: A Love Story)，片中兩人在攀登馬來西亞吉隆坡118層的默迪卡(Merdeka)118大廈前，暢談了他們的愛情故事。此外，他們也登頂了中國天津的高銀金融117大廈。
兩人攀上帝國大廈天線尖端，沒有安全裝置，還掛出巨大示愛橫幅，之後在高處擁抱、求婚並親吻，整個過程被視為極度危險。 兩人回到地面後立即被警方拘留，可能面臨非法侵入與魯莽危險行為等指控。警方也調查社群平台上疑似由他們上傳的現場影片。 他們是俄籍極限攀登網紅安潔拉．尼克勞與伊凡．比爾庫斯，常挑戰高樓並累積人氣，Netflix更曾以他們的愛情與攀登故事拍攝紀錄片。
精華 FAQ
兩人攀上帝國大廈天線尖端，沒有安全裝置，還掛出巨大示愛橫幅，之後在高處擁抱、求婚並親吻，整個過程被視為極度危險。
兩人回到地面後立即被警方拘留，可能面臨非法侵入與魯莽危險行為等指控。警方也調查社群平台上疑似由他們上傳的現場影片。
他們是俄籍極限攀登網紅安潔拉．尼克勞與伊凡．比爾庫斯，常挑戰高樓並累積人氣，Netflix更曾以他們的愛情與攀登故事拍攝紀錄片。
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