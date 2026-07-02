冠洋併購法拉盛銀行 CEO:保留一線員工盼降低客戶轉換不安

冠洋銀行併購法拉盛銀行，CEO稱將保留一線員工、降低客戶不安。(記者劉梓祁／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 冠洋併購法拉盛銀行後，保留原分行一線員工以穩定客戶情緒。

冠洋併購法拉盛銀行後，保留原分行一線員工以穩定客戶情緒。 重點二： 銀行將加強中文服務，並於九月完成系統、名稱與招牌整合。

銀行將加強中文服務，並於九月完成系統、名稱與招牌整合。 重點三：合併後聚焦社區貸款與風險管理，並出售部分租管多家庭貸款。

冠洋銀行(OceanFirst Bank)完成併購法拉盛 銀行(Flushing Bank)後，原有法拉盛、華埠 、日落公園 等社區分行將陸續進入品牌與系統整合，其行政總裁馬赫(Christopher Maher)7月1日表示，這項交易對該行而言，不只是取得法拉盛銀行的資產，且承接其多年累積的社區關係和客戶信任。

馬赫表示，冠洋銀行過去曾考慮自行在法拉盛、華埠及日落公園等社區開設分行，但作為新進銀行，要建立本地信任需要時間；相比之下，法拉盛銀行在相關社區已有員工、客戶關係和口碑。他說，併購一開始即決定，原本在分行服務客戶的一線員工都將保留職位，以降低客戶因銀行更名而產生的不安。

法拉盛銀行長年服務皇后區、布碌崙、長島等地；馬赫表示，與大型銀行相比，冠洋銀行無法單靠規模競爭，而是希望透過「認識客戶、回應快速、說到做到」維持社區銀行的定位。他說，合併後最重要的仍是原有分行人員與客戶的日常接觸。

針對華人客戶關心的語言服務，馬赫表示，銀行將透過分行人員、郵寄通知及更多中文資料協助客戶了解轉換安排；在法拉盛、華埠、日落公園等社區分行，未來店面招牌也將放上中文名稱。他並表示，銀行正在升級客服系統，預計明年初可讓客戶以包括普通話、粵語在內的不同語言與客服溝通；網上銀行、手機銀行及月結單未來也希望能按客戶偏好提供不同語言版本。

冠洋銀行與法拉盛銀行已於6月1日完成法律合併，目前法拉盛銀行仍以冠洋銀行旗下部門形式營運。馬赫表示，9月20日周末將完成系統、名稱及招牌整合，之後銀行會透過廣告、郵寄資料及社區宣傳，讓原有客戶熟悉新名稱。他說，巧合的是，6月1日也是法拉盛銀行於1929年創立的日期，距今正好97年。

在業務方面，馬赫表示，合併後將增加部分投資、小商業貸款、住宅貸款及電子支付服務；小商業貸款中，部分5萬元以下貸款可更快獲得審批；銀行也將推出住宅貸款，服務購買房屋、公寓或合作公寓的客戶。

被問及亞裔及移民小商家常面臨文件不足、信用紀錄有限和語言障礙，馬赫表示，銀行正嘗試透過數據評分模型和科技工具，以企業經營時間、業主信用行為等多項因素評估貸款，而不是完全依賴傳統文件。

這次併購同時伴隨華平投資(Warburg Pincus)的2.25億元戰略投資。馬赫表示，該機構在投資前曾研究紐約華人及更廣泛亞裔銀行市場，包括華裔、韓裔等社群，認為冠洋銀行在亞裔市場有拓展空間。

不過，冠洋銀行也在調整部分資產風險。該行近期出售13億元紐約市多家庭住宅貸款組合，其中不少涉及租金管制物業，主要從併購案中取得。馬赫表示，冠洋銀行看重法拉盛銀行的分行、員工和社區關係，但不希望承擔過高的租金管制多家庭住宅貸款風險。

被問及是否與市府住房政策有關，馬赫表示，租金管制物業的貸款風險確實高度依賴公共政策。雖未評價市長曼達尼(Zohran Mamdani)政策，但他提到，租金指導委員會(RGB)近期的決定只是其中一例；單一年份租金漲幅為零並非前所未有，但銀行更難掌握的是未來數年的政策方向。

他說，冠洋及法拉盛銀行目前在區再投資評級(CRA)中均獲得最高等級「Outstanding」。他還表示，冠洋銀行已向其基金會投入500萬元，用於支持法拉盛銀行原服務市場內的社區和非營利組織，首輪撥款預計10月開始，需申請。