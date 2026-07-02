迎歷史性熱浪 曼達尼：延長戶外泳池開放時間、增避暑中心

市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日發布公益廣告，呼籲市民擬定「高溫計畫」、關心鄰居與親友安危，並善用全市開放的降溫資源。(截自視頻直播)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約迎歷史性熱浪，體感溫度恐飆至華氏112度，跨獨立日假期持續。

紐約迎歷史性熱浪，體感溫度恐飆至華氏112度，跨獨立日假期持續。 重點二： 市府延長戶外泳池至晚間八點半，並增設避暑中心與外展人力。

市府延長戶外泳池至晚間八點半，並增設避暑中心與外展人力。 重點三：曼達尼籲居民備妥高溫計畫，發現中暑徵兆應立刻求助與通報。

歷史性熱浪 1日起席捲紐約，並將持續整個獨立日假期，體感溫度最高恐達華氏112度。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)發布公益廣告，呼籲市民擬定「高溫計畫」、關心鄰居與親友安危。市府同時宣布在此前基礎上，再度延長戶外泳池開放時間、增設避暑中心、擴大外展人力等新一輪措施。

新一波措施包括奧林匹克級與中型戶外泳池開放時間延至晚間8時30分，比以往熱浪期間再多出半小時至1小時；3日至5日期間，市府另開放八棟市府大樓及十間公立圖書館作為避暑中心，開放時間延長為中午至午夜；街頭外展志工增加150人，總數突破600人。

避暑中心地點涵蓋布碌崙 (布魯克林)中央圖書館等四間分館、布朗士復敦路(Fordham Road)圖書館等三間紐約公共圖書館分館，以及皇后區中央圖書館等三間分館，另有八棟市府大樓、三處社區健康行動中心與賈維茨中心(Javits Center)。距離曼哈頓華埠最近的幾個避暑中心包括華策會人瑞中心，地址為格蘭街(Grand Street)168號；以及且林市果圖書館(Chatham Square Library)，地址為東百老匯33號。更多避暑中心可訪問nyc.gov/beattheheat或撥打311查詢。

曼達尼呼籲市民關心年長鄰居，若在外看到疑似中暑者，應撥打311求助。由紐約市健康與醫院公司(NYC Health + Hospitals)派員操作的21輛降溫外展車，將為市民提供健康檢查、電解質與防曬用品、清真與猶太潔食等餐點，並到家中探視長者。

若出現皮膚乾熱、呼吸困難、心跳過快、意識混亂等中暑徵兆應立即撥打911，切勿將兒童、成人或寵物留在車內。市民可傳簡訊「NOTIFYNYC」至692-692訂閱免費警報通知，掌握最新高溫應變資訊。同時，市緊急事務管理局還了推出了獨立日簡訊通知服務，民眾與遊客可發送「JULY4NYC」至 692692訂閱即時通知，掌握獨立日周末大型活動及突發狀況資訊。

歷史性熱浪1日起襲擊紐約，並將持續整個獨立日假期，體感溫度最高恐達華氏112度。(記者范航瑜／攝影)