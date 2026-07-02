我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

迎歷史性熱浪 曼達尼：延長戶外泳池開放時間、增避暑中心

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日發布公益廣告，呼籲市民擬定「高溫計...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日發布公益廣告，呼籲市民擬定「高溫計畫」、關心鄰居與親友安危，並善用全市開放的降溫資源。(截自視頻直播)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約迎歷史性熱浪，體感溫度恐飆至華氏112度，跨獨立日假期持續。
  • 重點二：市府延長戶外泳池至晚間八點半，並增設避暑中心與外展人力。
  • 重點三：曼達尼籲居民備妥高溫計畫，發現中暑徵兆應立刻求助與通報。

歷史性熱浪1日起席捲紐約，並將持續整個獨立日假期，體感溫度最高恐達華氏112度。市長曼達尼(Zohran Mamdani)發布公益廣告，呼籲市民擬定「高溫計畫」、關心鄰居與親友安危。市府同時宣布在此前基礎上，再度延長戶外泳池開放時間、增設避暑中心、擴大外展人力等新一輪措施。

新一波措施包括奧林匹克級與中型戶外泳池開放時間延至晚間8時30分，比以往熱浪期間再多出半小時至1小時；3日至5日期間，市府另開放八棟市府大樓及十間公立圖書館作為避暑中心，開放時間延長為中午至午夜；街頭外展志工增加150人，總數突破600人。

避暑中心地點涵蓋布碌崙(布魯克林)中央圖書館等四間分館、布朗士復敦路(Fordham Road)圖書館等三間紐約公共圖書館分館，以及皇后區中央圖書館等三間分館，另有八棟市府大樓、三處社區健康行動中心與賈維茨中心(Javits Center)。距離曼哈頓華埠最近的幾個避暑中心包括華策會人瑞中心，地址為格蘭街(Grand Street)168號；以及且林市果圖書館(Chatham Square Library)，地址為東百老匯33號。更多避暑中心可訪問nyc.gov/beattheheat或撥打311查詢。

曼達尼呼籲市民關心年長鄰居，若在外看到疑似中暑者，應撥打311求助。由紐約市健康與醫院公司(NYC Health + Hospitals)派員操作的21輛降溫外展車，將為市民提供健康檢查、電解質與防曬用品、清真與猶太潔食等餐點，並到家中探視長者。

若出現皮膚乾熱、呼吸困難、心跳過快、意識混亂等中暑徵兆應立即撥打911，切勿將兒童、成人或寵物留在車內。市民可傳簡訊「NOTIFYNYC」至692-692訂閱免費警報通知，掌握最新高溫應變資訊。同時，市緊急事務管理局還了推出了獨立日簡訊通知服務，民眾與遊客可發送「JULY4NYC」至 692692訂閱即時通知，掌握獨立日周末大型活動及突發狀況資訊。

歷史性熱浪1日起襲擊紐約，並將持續整個獨立日假期，體感溫度最高恐達華氏112度。...
歷史性熱浪1日起襲擊紐約，並將持續整個獨立日假期，體感溫度最高恐達華氏112度。(記者范航瑜／攝影)

精華 FAQ

  • 這次熱浪自1日起影響紐約，預計延續整個獨立日假期，體感溫度最高恐達華氏112度。市府因此啟動加強防暑措施，提醒市民提前準備。

  • 新措施包括延長奧林匹克級與中型戶外泳池至晚間8時30分，3日至5日增開八棟市府大樓與十間圖書館作避暑中心，並將街頭外展志工增至600人以上。

  • 若出現皮膚乾熱、呼吸困難、心跳過快或意識混亂等徵兆，應立刻打911；可撥311查詢避暑中心，或傳NOTIFYNYC與JULY4NYC至692692訂閱警報。

曼達尼 熱浪 布碌崙

上一則

國慶假期 紐約州嚴查酒後、分心駕駛 將增設檢查站

下一則

冠洋併購法拉盛銀行 CEO:保留一線員工盼降低客戶轉換不安
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動

紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動
紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池

紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池
紐約市迎熱浪 恐飆破100℉ 國慶連假、世界盃全擠這周

紐約市迎熱浪 恐飆破100℉ 國慶連假、世界盃全擠這周
康州、麻州、羅德島、華府 7月1日迎「極端熱浪」

康州、麻州、羅德島、華府 7月1日迎「極端熱浪」

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
長島高速公路29日深夜發生重大車禍。示意圖，非涉事車輛。（路透資料照）

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷 雙向封閉數小時

2026-06-30 12:52

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮