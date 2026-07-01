市府1258億預算取消市警增員 議長、警察工會齊批

市府1258億「握手預算協議」取消市警增員，市議長、警察工會齊批。(市長辦公室提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市1258億預算定案，市警原訂增員計畫未納入。

紐約市1258億預算定案，市警原訂增員計畫未納入。 重點二： 曼達尼稱在不增編制下，仍可維持打擊犯罪與警務運作。

曼達尼稱在不增編制下，仍可維持打擊犯罪與警務運作。 重點三：議長、共和黨及警察工會批評此舉，憂心基層警力不足。

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市議長梅寧 (Julie Menin)6月30日就2027財年預算達成最後協議，總額達1258億元；然而，原本曾納入行政預算的市警(NYPD)增員計畫，最終未出現在採納預算中。此前，曼達尼遭其左派盟友、尤其是紐約市民主社會主義者(NYC-DSA)施壓，並引發警察工會及部分溫和派議員的疑慮。

曼達尼當日在「預算握手儀式」上表示，他與市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)在與各局處討論節省方案後，找到方法在原核定3萬5000名警力框架下，同時滿足打擊犯罪需要，並推行今年稍早宣布的新計畫。他說，市府能在不增加警員編制的情況下，維持警方運作需求。

曼達尼在競選期間主張維持市警人數不變，但在5月提出行政預算案時，曾計畫增加580名警員，預計成本約7000萬元；該提案將使市警制服警員編制，從目前約3萬3861人提高至約3萬5370人。此舉隨即遭進步派批評，認為增撥警力與促成曼達尼當選的政見相違。

紐約市民主社會主義黨共同主席戈迪洛(Gustavo Gordillo)表示，過去增加市警經費並未帶來更高的公共安全，DSA將與市長合作，推動替代警務及心理健康的應對模式，並支持建立更強的社區安全辦公室。

皇后區進步派市議員卡班(Tiffany Cabán)也表示，維持警力不增，是對「破窗執法」失敗政策的重要制衡，並有助於建立以照護、而非懲罰和監禁為核心的公共安全基礎建設。

盡管如此，梅寧表示不同意撤回增員。她說，她對放棄增加街面警力「深切擔憂」。市議會共和黨少數黨領袖卡爾(David Carr)也批評，市府聲稱市警人手充足，但他從資深警員處得知，不少服役逾20年的警員被重新派回步巡，原因正是人手不足。

市警察工會(PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)則警告，隨著夏季到來，警力短缺問題將更加嚴重。警員已因過勞而成批離職，而PBA會員合約也已接近一年未更新；曼達尼應與工會討論如何留住現有警員，而不是忽視。

皇后區市議員黃友興表示，在1258億元的新財年預算中，市府仍選擇不增加市警人手，但第104、110及112分局卻嚴重缺員，他的選區需要更多警察維持治安。