靠「反共」詐騙逾10億 郭文貴被判30年：一定上訴

流亡美國的前中國商人郭文貴因串謀敲詐勒索等罪名，29日被紐約南區聯邦法院判處30年監禁，但他表示將上訴。(路透)

紐約南區聯邦法官托雷斯(Analisa Torres)29日宣布，判處流亡美國的前中國商人郭文貴 監禁360個月(30年)，並處以釋放後監管。在宣判前的陳詞中，郭文貴表示將會繼續上訴。

郭文貴於2023年被捕，2024年6月16日被陪審團裁決九項罪名成立，包括串謀敲詐勒索(RICO)、共謀進行電信欺詐和銀行欺詐、共謀洗錢、共謀和實施證券欺詐等。此後郭文貴方面曾多次更換辯護律師，原定的量刑裁決被多次推遲，至今已超過兩年。

根據檢方的指控，他在美國以「推翻中國共產黨 」為名，先後創立了「法治基金」、「GTV」、「農場」、「G-Club」、「G-Fashion」、「喜交所」等項目，並許以高額投資回報的承諾，從支持者手中募資超過10億元，但其中大多數都被揮霍在郭文貴個人的奢華生活上，還有大量金錢被轉移出美國，至今難以追回。

原定於29日上午11時開庭的量刑庭審被拖延至下午4時才開始，郭文貴身著米黃色囚服上庭。法官托雷斯首先宣布，駁回辯方有關起訴舉證環節存在瑕疵的主張，隨後召喚在場的受害者上庭陳述。一名名為陳薇(Wei Chen，音譯)的騙局受害人表示，相信郭文貴導致她的投資打了水漂，生活和家庭全被毀掉，並呼籲裁決不要再拖延。

檢方在最後陳述中除了重申本案的金額巨大、郭文貴的欺詐存在較強的主觀性，以及他號召追隨者霸凌甚至威脅異己外，還特別強調，郭文貴的行為摧毀了人們對「反共」的信任，「未來如果再有人號召反抗中共，有意追求自由的人們也許會問『這是不是又一場騙局？』」

辯方陳詞則採用道德攻勢做最後辯護，稱郭文貴從1989年中國民主運動後就曾入獄並遭受虐待，此後他就「希望改變中國」，而他的一系列行動也使他成為中國當局的重要打擊目標，強調他如果在美國獲刑只會讓中共獲益。辯方律師還強調，郭文貴數以千計的客戶都不認為他們是受害者，並暗示出庭指證的受害者可能受到了中國方面的壓力。

在郭文貴陳詞時，他透露當日稍早出庭前突發疾病、吐血，被緊急送醫，並指控負責押解的法警虐待他，包括不願送醫、剪開帶血的衣物等，還指控「迄今為止，檢察官沒有一句話是真的」。他表示，他來美國是為了推翻共產黨，因為「我家270人被抓、十億百億的金錢被蒸發」。郭文貴最後強調，(無論判決結果如何)他都會上訴。

圖為郭文貴在2017年時的社媒推特網頁頁面。(美聯社)