紐約驕傲大遊行 台灣變裝皇后亮相 州長、市長都來了

台灣變裝皇后在花車上起舞，並向沿途觀眾拋灑糖果。(記者許君達╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約驕傲大遊行以「為每一個人」為主題登場。

紐約驕傲大遊行以「為每一個人」為主題登場。 重點二： 台灣變裝皇后妮妃雅領銜，以檳榔西施創意亮相。

台灣變裝皇后妮妃雅領銜，以檳榔西施創意亮相。 重點三：州長霍楚與市長曼達尼皆參與，台灣隊擴大曝光。

2026年度紐約驕傲大遊行28日在曼哈頓 開拔，由台灣變裝藝術家妮妃雅·瘋(Nymphia Wind)領銜的團隊將以「檳榔西施」為主題亮相。

紐約驕傲遊行始自1970年，初衷是為紀念前一年曼哈頓同志 群體為抗議當局不公平對待而發起的「石牆暴動」。隨著性少數群體平權運動的深入，紐約驕傲遊行也逐漸發展為百萬級人數規模的標誌性文化活動，是全球最大、歷史最悠久且全民性的「驕傲」活動，參與者早已不僅限於性少數人群。

沿途觀眾與遊行隊伍熱情互動。(記者許君達╱攝影)

Yolanda Mesula熱舞。(記者許君達╱攝影)

紐約驕傲遊行是全球歷史最悠久、規模最大的驕傲主題活動，預計參與者和參觀者以百萬計。(記者許君達╱攝影)

本年度的驕傲遊行以「為每一個人」(For All of Us)，旨在呼籲所有需要解放的弱勢群體團結一致、共克時艱。路線始自曼哈頓第五大道交麥迪遜廣場公園處，南行至格林威治村的石牆酒吧門前，再轉入第七大道後結束，根據主辦方，遊行者和參觀者人數總計可達100萬人次，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長曼達尼 (Zohran Mamdani)均參加了遊行。

「檳榔西施」為主題

紐約台灣同志社群早在1990年代起便開始參與驕傲遊行。曾獲得「魯保羅變裝皇后秀」冠軍的妮妃雅去年首次加入台灣遊行隊伍，受到好評，本年度則進一步以策展人兼領銜主演的身分再次與台灣驕傲團隊合作，「檳榔西施」主題便是她的創意。

遊行團隊高舉寫有「台灣」字樣的旗幟。(記者許君達╱攝影)

市長曼達尼在遊行隊伍中亮相。(市長辦公室提供)

妮妃雅介紹，創意來自一次前往台灣東部的旅行。此前她也像很多人一樣，認為「檳榔西施」僅僅是一種源自台灣鄉下的文化符號，不僅有著根深蒂固的「物化女性」刻板印象，嚼檳榔也通常被貼上「粗俗」、「不健康」等標籤。然而在她與東部原住民部落交流過後，發現檳榔其實在原住民文化中具有重要地位，它不僅是日常零食，更是禮物、信物與祭儀供品，是維繫部落成員與家庭之間情感交流和連結的重要信物。

本次「檳榔西施」主題花車以帶有玻璃櫥窗的台灣特色路邊檳榔攤造型為主體，結合霓虹燈、電子音樂、路邊招牌燈元素，妮妃雅與另外兩名台灣變裝藝人Tina Banana和Yolanda Mesula，身著模仿台灣「檳榔西施」的性感裝扮，在車上起舞。

2026年度紐約驕傲大遊行開拔，台灣變裝藝人妮妃雅(中)策畫並領銜「檳榔西施」主題花車表演。妮妃雅表示，「檳榔西施」極富台灣特色，又是一個長期被物化與污名化的群體，她希望透過在國際舞台的亮相，啟發人們重新看待這一人群、以及檳榔背後深厚的原住民文化背景。除妮妃雅外，參演藝人還包括專程從台灣趕來的Tina Banana(左)和Yolanda Mesula(右)。(記者許君達╱攝影)

「台灣隊」花車造型以台灣鄉間帶玻璃櫥窗的檳榔攤形象為原型。(記者許君達╱攝影)

台灣同志團體自1990年代便開始參與驕傲遊行，近年來隨著影響力擴大，台灣駐紐約的官方機構亦開始加入「台灣隊」。(記者許君達╱攝影)

三名變裝舞者的服裝各自代表檳榔樹、檳榔葉以及檳榔西施，其中飾演檳榔西施的妮妃雅，更在胸前裝上兩個由原住民部落手工縫製的「幸福袋」，藉以突出「檳榔」背後的文化意涵。她表示，「檳榔西施」不僅是站在櫥窗內的美麗身影，更是一個個靠勞動創造生活的人，希望透過這樣的表演，讓這個長期處於被「觀看」位置的角色轉化成能夠主動發聲、自我定義的文化主體。

各界加入「台灣隊」

遊行團隊負責人李浩祥介紹，數年前他初到紐約參加遊行時，「台灣隊」全部由一些充滿熱情的台僑操辦，而近年來隨著團隊品牌逐漸變得響亮，駐紐約的台灣官方機構也陸續加入，給予更充分的資源和協助，參與者也早已不限於同志，而是所有希望幫助台灣在國際舞台亮相的人士。較早加入的台灣觀光署駐紐約辦事處除支持遊行團隊外，還在附設的「驕傲市集」(PrideFest)上開設攤位，展示台灣特色的月老文化。主任莊靜真表示，台灣是亞洲性少數友好程度最高的目的地之一，紐約驕傲遊行立足於同志社群、又有全球關注，是展示台灣自由、多元和包容的最理想平台。

正在慶祝成立35周年的駐紐約台北文化中心本年度亦加入「台灣隊」，並協助邀請妮妃雅擔任策展人。中心主任桂業勤表示，「驕傲文化」不僅是一種帶有政治色彩的社會運動，其本身也是一種包含了表演、視覺等藝術型態的文化綜合體。台灣作為亞洲「驕傲文化」的先驅，自然也有來到國際舞台展示的價值。

台灣遊行隊伍與觀眾互動。(記者許君達╱攝影)

州長霍楚參加遊行。(州長辦公室提供)