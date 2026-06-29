疑墨裔幫派衝突 戴克海灘公園持刀傷人案1死1傷

戴克海灘公園發生一死一傷刀刺案，一名16歲嫌犯已遭逮捕控罪。(谷歌街景)

南布碌崙(布魯克林 )華社附近的戴克海灘公園(Dyker Beach Park)27日發生一起持刀傷人事件，兩名男子被刺傷，其中一人不幸身亡。警方28日(周日)下午6時多稱，他們已拘留此案一名16歲的嫌疑人。該嫌疑人被指控犯有一項謀殺罪、一項謀殺未遂罪和兩項非法擁有武器罪。據警方消息來源稱，這起刀刺案是對立墨西哥裔幫派的衝突造成的。

警方稱，他們在27日下午1時54分接到關於這起致命暴力事件的911報警電話，事發地點在位於戴克高地(Dyker Heights)的戴克海灘公園東北角，即86街交14大道附近。該公園設有棒球場、足球場、手球場、籃球場、兒童遊樂場和高爾夫球場，是一個周圍華社成員經常前往運動和休閒的地方，也是一個很繁忙的公園。

警方表示，在這一事件中，一名30歲男子和一名21歲男子胸部被刺數刀。急救人員迅速趕到後，將兩名傷者送往瑪摩利醫院(Maimonides Hospital)救治，當時兩人的傷情都非常危急。最後21歲的傷者Manuel Estanislao Chox Choc因傷勢過重不治身亡。

警方消息來源稱，這起暴力事件源於兩個墨西哥裔幫派之間的衝突。警方逮捕的16歲嫌犯是布碌崙居民，警方於28日下午5時在市警68分局的轄區內逮捕了這名嫌犯並提出三項指控。

市議員卡爾(David Carr)在X平台發文稱，所幸的是犯罪嫌疑人已經被警方逮捕。他對市警68分局出色的工作表示感謝，並希望每個人都為受害者及其家人祈禱。州眾議員布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)在X平台發文稱將隨時跟進介紹案情的最新進展，並希望知情者及時提供更多相關情況。