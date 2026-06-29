疑墨裔幫派衝突 戴克海灘公園持刀傷人案1死1傷
南布碌崙(布魯克林)華社附近的戴克海灘公園(Dyker Beach Park)27日發生一起持刀傷人事件，兩名男子被刺傷，其中一人不幸身亡。警方28日(周日)下午6時多稱，他們已拘留此案一名16歲的嫌疑人。該嫌疑人被指控犯有一項謀殺罪、一項謀殺未遂罪和兩項非法擁有武器罪。據警方消息來源稱，這起刀刺案是對立墨西哥裔幫派的衝突造成的。
警方稱，他們在27日下午1時54分接到關於這起致命暴力事件的911報警電話，事發地點在位於戴克高地(Dyker Heights)的戴克海灘公園東北角，即86街交14大道附近。該公園設有棒球場、足球場、手球場、籃球場、兒童遊樂場和高爾夫球場，是一個周圍華社成員經常前往運動和休閒的地方，也是一個很繁忙的公園。
警方表示，在這一事件中，一名30歲男子和一名21歲男子胸部被刺數刀。急救人員迅速趕到後，將兩名傷者送往瑪摩利醫院(Maimonides Hospital)救治，當時兩人的傷情都非常危急。最後21歲的傷者Manuel Estanislao Chox Choc因傷勢過重不治身亡。
警方消息來源稱，這起暴力事件源於兩個墨西哥裔幫派之間的衝突。警方逮捕的16歲嫌犯是布碌崙居民，警方於28日下午5時在市警68分局的轄區內逮捕了這名嫌犯並提出三項指控。
市議員卡爾(David Carr)在X平台發文稱，所幸的是犯罪嫌疑人已經被警方逮捕。他對市警68分局出色的工作表示感謝，並希望每個人都為受害者及其家人祈禱。州眾議員布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)在X平台發文稱將隨時跟進介紹案情的最新進展，並希望知情者及時提供更多相關情況。
案發於布魯克林戴克海灘公園，兩名男子胸部遭刺多刀，其中21歲男子送醫後不治身亡，30歲男子也受傷，兩人當時一度都屬危急狀態。 警方表示已於28日下午在市警68分局轄區內拘留一名16歲布碌崙居民，並對其提出謀殺、謀殺未遂及兩項非法持武器等指控。 據警方消息來源指出，這起刀刺案疑似源於兩個墨西哥裔幫派之間的衝突，案件因此被視為幫派暴力事件，仍待後續調查釐清。
精華 FAQ
案發於布魯克林戴克海灘公園，兩名男子胸部遭刺多刀，其中21歲男子送醫後不治身亡，30歲男子也受傷，兩人當時一度都屬危急狀態。
警方表示已於28日下午在市警68分局轄區內拘留一名16歲布碌崙居民，並對其提出謀殺、謀殺未遂及兩項非法持武器等指控。
據警方消息來源指出，這起刀刺案疑似源於兩個墨西哥裔幫派之間的衝突，案件因此被視為幫派暴力事件，仍待後續調查釐清。
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