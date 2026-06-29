年薪25萬市立電工 盜賣醫院銅線遭逮捕控罪
南布碌崙(布魯克林)醫院(South Brooklyn Health，前身為康尼島醫院)一名年薪頗豐的紐約市電工最近被發現從工作的醫院盜竊了價值超過6萬3000元的銅線。這名電工24日遭逮捕，被指控犯有重大盜竊罪和瀆職罪。電工不認罪，委任律師稱，電工出售的是醫院丟棄的廢棄銅線，目前電工已被無保釋放。
市調查局(Department of Investigation)表示，從2025年3月到今年3月，46歲的嫌疑人巴克斯(Iqbal Bacchus)從其工作的南布碌崙醫院盜竊了價值超過5萬元的銅線，然後47次前往附近的廢品回收站出售這些銅線。廢品回收站克羅普西廢鐵和金屬公司(Cropsey Scrap Iron & Metal)拒絕就此事發表評論。
市調查局局長希哈塔(Nadia Shihata)表示，對這名醫院電工的調查始於一條線報，有人稱看到巴克斯帶著箱子和袋子離開南布碌崙醫院。她還表示，證據包括一段視頻，顯示嫌疑人在醫院裝卸區將偷來的物品裝入一輛白色汽車。希哈塔補充道，影片還顯示巴克斯至少一次在廢品回收站出售銅線，該回收站的商業記錄也證實了曾向巴克斯支付款項。
希哈塔說，「市政雇員的不當行為損害了公眾對所有市政雇員的信任，而絕大多數市政雇員都致力於誠信為公眾服務」。南布碌崙醫院是一家隸屬於紐約市公立醫療系統(NYC Health + Hospitals)的醫院。希哈塔表示，嫌犯巴克斯去年的收入為25萬4000元，但網路紀錄顯示他的收入接近41萬元。
巴克斯居住在皇后區，已婚並育有三個孩子。巴克斯曾就職於市運輸局(NYC Transit)，他在領英(LinkedIn)上這樣描述自己，「我是一位雄心勃勃的人，希望運用所掌握的知識，在電氣或機械行業找到一份具有挑戰性的職位」；他還補充說，「我能夠在極少監督的情況下獨立工作」。
巴克斯的律師格林伯格(Todd Greenberg)稱他是一個「勤奮的人」，並沒有做錯任何事。他說，「這些東西(指從醫院拿出的銅線)原本會被丟進垃圾桶」。
調查指出，他在工作期間從南布碌崙醫院偷取銅線，再把金屬帶到附近廢品回收站出售，總值超過六萬三千元，因此被捕並遭起訴。 市調查局表示，線報、醫院裝卸區監視畫面，以及回收站的商業紀錄都指向嫌犯；影片顯示他搬運物品並曾在回收站售賣銅線。 嫌犯對重大盜竊和瀆職罪不認罪，律師則稱他只是在處理醫院丟棄的廢銅線，強調那些材料原本就要被當成垃圾處理。
精華 FAQ
調查指出，他在工作期間從南布碌崙醫院偷取銅線，再把金屬帶到附近廢品回收站出售，總值超過六萬三千元，因此被捕並遭起訴。
市調查局表示，線報、醫院裝卸區監視畫面，以及回收站的商業紀錄都指向嫌犯；影片顯示他搬運物品並曾在回收站售賣銅線。
嫌犯對重大盜竊和瀆職罪不認罪，律師則稱他只是在處理醫院丟棄的廢銅線，強調那些材料原本就要被當成垃圾處理。
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