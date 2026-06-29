年薪25萬市立電工 盜賣醫院銅線遭逮捕控罪

南布碌崙醫院一名年薪25萬的市立電工盜賣醫院銅線，遭逮捕控罪。圖為銅線示意圖。(美聯社)

南布碌崙(布魯克林)醫院(South Brooklyn Health，前身為康尼島醫院)一名年薪頗豐的紐約市 電工最近被發現從工作的醫院盜竊了價值超過6萬3000元的銅線。這名電工24日遭逮捕，被指控犯有重大盜竊罪和瀆職罪。電工不認罪，委任律師稱，電工出售的是醫院丟棄的廢棄銅線，目前電工已被無保釋放。

市調查局(Department of Investigation)表示，從2025年3月到今年3月，46歲的嫌疑人巴克斯(Iqbal Bacchus)從其工作的南布碌崙醫院盜竊了價值超過5萬元的銅線，然後47次前往附近的廢品回收站出售這些銅線。廢品回收站克羅普西廢鐵和金屬公司(Cropsey Scrap Iron & Metal)拒絕就此事發表評論。

市調查局局長希哈塔(Nadia Shihata)表示，對這名醫院電工的調查始於一條線報，有人稱看到巴克斯帶著箱子和袋子離開南布碌崙醫院。她還表示，證據包括一段視頻，顯示嫌疑人在醫院裝卸區將偷來的物品裝入一輛白色汽車。希哈塔補充道，影片還顯示巴克斯至少一次在廢品回收站出售銅線，該回收站的商業記錄也證實了曾向巴克斯支付款項。

希哈塔說，「市政雇員的不當行為損害了公眾對所有市政雇員的信任，而絕大多數市政雇員都致力於誠信為公眾服務」。南布碌崙醫院是一家隸屬於紐約市公立醫療系統(NYC Health + Hospitals)的醫院。希哈塔表示，嫌犯巴克斯去年的收入為25萬4000元，但網路紀錄顯示他的收入接近41萬元。

巴克斯居住在皇后區，已婚並育有三個孩子。巴克斯曾就職於市運輸局(NYC Transit)，他在領英(LinkedIn)上這樣描述自己，「我是一位雄心勃勃的人，希望運用所掌握的知識，在電氣或機械行業找到一份具有挑戰性的職位」；他還補充說，「我能夠在極少監督的情況下獨立工作」。

巴克斯的律師格林伯格(Todd Greenberg)稱他是一個「勤奮的人」，並沒有做錯任何事。他說，「這些東西(指從醫院拿出的銅線)原本會被丟進垃圾桶」。