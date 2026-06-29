曼達尼放寬電單車執法 史島議員攜居民提訴

曼達尼放寬電單車執法的決定遭史島議員及多名原告提訴。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 圍繞電單車(e-bike)監管政策的爭議已延燒至法庭。律師華登(James Walden)於24日代表多位紐約居民提起訴訟，控告紐約市府及市長曼達尼 (Zohran Mamdani)，指稱市府近期放寬電單車執法的政策，使市民暴露在更大的日常風險中。

這起向里士滿郡州高等法院(Supreme Court of the State of New York, Richmond County)提起的訴訟，由紐約市議員莫拉諾(Frank Morano)以個人名義擔任首席原告，多位年長者、車禍受害者，以及法定盲人居民亦在原告之列。

訴狀焦點圍繞曼達尼暫停前市長亞當斯 (Eric Adams)任內針對電單車的執法決定。訴狀提到，在亞當斯執政時期，紐約市警局長蒂池(Jessica Tisch)曾指出，警方應對逆行、人行道騎行、闖紅燈等「明顯違法」的電單車危險行為開出刑事傳票，並要求違規者親自出庭。然而，曼達尼於今年3月18日發布政策指令，禁止紐約市警對基本的電單車違規行為採取刑事執法。

原告方批評，曼達尼在做出此決定前並未評估前任政策的成效，等同於憑空推翻了其警察局長的專業判斷。

訴狀引用急診室統計指出，由於電單車目前未經登記且無須駕照，放寬執法已導致傷亡與魯莽駕駛急劇上升。「紐約市電子車輛安全聯盟」(NYC E-Vehicle Safety Alliance)創辦人施羅德(Janet Schroeder)也表示，因多數受害者因直接送醫而缺乏警方紀錄，官方數據低估了電單車缺乏監管帶來的危機。

曼達尼對此發表聲明反駁，強調取消輕微交通違規的刑事傳票，是為了確保騎行者與外送員獲得公平對待。非營利組織「交通替代方案」也支持曼達尼說法，反對單獨對單車騎士施以刑事處罰。

該訴訟尋求法院宣布曼達尼的指令無效，允許警員根據專業裁量權恢復刑事執法。原告莫拉諾強調，除了恢復執法，紐約市更需要根本性的法規改革，包括推動要求電單車必須具備牌照及登記的「陸瑞英提案」(Priscilla's Law)。