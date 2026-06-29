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市警突擊堅尼路搜查12店面逮捕17人 查扣億元山寨品

記者顏嘉瑩╱紐約報導
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近年在社群媒體暴紅的「Labubu」潮流毛絨玩偶，也出現在被警方查扣的山寨清單中...
近年在社群媒體暴紅的「Labubu」潮流毛絨玩偶，也出現在被警方查扣的山寨清單中。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市警(NYPD)近日宣布，警方於25日對曼哈頓華埠(Chinatown)的12家店面展開大規模突擊搜查，一舉查獲市值高達1億5000萬元的仿冒商品，並當場逮捕17名涉嫌商標侵權的嫌犯。這也是今年針對堅尼路(Canal Street)一帶盜版攤商鐵腕整治的延續，近一個月來，警方在該地區查獲的假貨總市值已突破2億5000萬元。

執法人員在現場繳獲的仿冒名牌貨種類繁多，包括高檔香水、名牌太陽眼鏡、珠寶首飾、電子產品、紐約尼克隊(Knicks)盜版球衣，以及大批偽造的名錶；連近年在社群媒體暴紅的「Labubu」潮流毛絨玩偶，也出現在被查扣的山寨清單中。

執法官員透露，此次大動作執法主要是因當地居民與民意代表對該區生活品質變差的投訴爆炸性增長。自2025年以來，民眾透過311熱線投訴華埠沿街乞討與非法擺攤的案件量足足暴增四倍。本月早些時候，州眾議員李榮恩(Grace Lee)才剛與市議員馬泰(Christopher Marte)、市府官員及市警局高層前往堅尼路實地勘查。市警局發言人強調，將持續採取果斷行動依法追究非法攤商責任。

曼哈頓華埠向來是紐約知名的商業樞紐與觀光熱點，但長期以來也因私售假貨的攤商聚集而聞名。去年聖誕季前後，堅尼路贋品在短視頻平台TikTok上熱度高漲，更成為聖誕禮物的熱門選購地。

去年10月，堅尼路的贋品市場曾引發全美關注。在兩次突襲中，聯邦移民與海關執法局(ICE)掃蕩堅尼路，當場逮捕至少10名非法街頭攤商。該次執法隨後引發部分紐約民眾上街抗議。

據本報記者採訪攤主表示，盡管在ICE掃蕩時攤販們四散而去，「但我們幾乎第二天就捲土重來」。而如今，當地居民因不滿山寨攤商在街頭再度肆虐，決定轉向紐約市警頻頻舉報，最終促成了這場金額破紀錄的巨額緝假大案。

精華 FAQ

  • 警方對曼哈頓華埠堅尼路一帶12家店面進行大規模突擊搜查，當場查扣大量仿冒商品，並逮捕17名涉嫌商標侵權的嫌犯，行動規模相當罕見。

  • 被查扣的假貨包括高檔香水、名牌太陽眼鏡、珠寶首飾、電子產品、尼克隊盜版球衣，以及大量偽造名錶，連近期爆紅的Labubu玩偶也在清單內。

  • 執法官員指出，居民與民代對當地環境惡化的投訴暴增，2025年以來311通報沿街乞討與非法擺攤案件增加四倍，因此市警持續採取強硬行動。

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