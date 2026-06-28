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紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市免費戶外公共泳池即日起開放，逾50座戶外泳池將每日開放至9月13日。(圖／...
紐約市免費戶外公共泳池即日起開放，逾50座戶外泳池將每日開放至9月13日。(圖／市長辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市宣布2026年戶外泳池季開啟，逾50座泳池免費開放至9月中旬，並擴大晨泳、長者水中有氧與兒童學游泳課程。

紐約市免費戶外公共泳池27日起開放，為今夏泳池季揭幕，全市逾50座戶外泳池將每日開放至9月13日，民眾可免費入場消暑。今年亦適逢市公共泳池建設90周年，市府同步擴大成人晨泳、長者水中有氧及兒童免費學游泳課程等項目。

市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與市公園局局長島村特麗莎(Tricia Shimamura)，當日宣布2026年戶外泳池季開始。曼達尼表示，戶外泳池開放日每年都備受期待，因為公共泳池是紐約人在炎夏降溫、與親友共度時光、並學習游泳這項終身技能的重要場所。

今年市府將成人晨泳項目由五座泳池擴大至十座，每個行政區各兩座，時間為周一至周五上午7時至8時30分，供民眾在一般開放前使用。參與泳池包括布朗士的Claremont及Van Cortlandt泳池、布碌崙(布魯克林)的Kosciuszko及McCarren泳池、曼哈頓的Gottesman及Hamilton Fish泳池、皇后區的Astoria及Liberty泳池，以及史泰登島的Faber及Lyons泳池。

面向62歲及以上長者的「Senior Splash」水中有氧課程今年也回歸，將在五座戶外泳池舉行，每周三天提供免費課程。

市府本月稍早也宣布，免費「Learn to Swim」學游泳課程將由10座戶外泳池擴大至18座，為18個月至17歲的兒童及青少年提供逾1萬6000個名額。市府表示，該項目可為家庭節省數百元費用，也有助年輕人掌握水上安全技能；課程註冊目前已開放，連結為https://shorturl.at/twUWS，將於7月6日至8月28日舉行。

市公園局表示，戶外泳池每日開放時間為上午11時至下午7時，下午3時至4時關閉清潔，小型泳池(mini pools)將於9月7日關閉；入場免費，民眾須穿著泳衣，並應攜帶毛巾及堅固鎖具，以便使用更衣室儲物櫃。泳池內禁止攜帶食物、手機及玻璃瓶；各戶外泳池亦提供免費防曬用品。市府還將與教育局合作，在多處泳池提供免費午餐。

據市公園局資料，去年夏天全市公共泳池訪客超過100萬人。市府表示，去年泳池及海灘新救生員招募人數增加27%，有助緩解此前多年的救生員短缺問題。曼達尼此前表示，更多救生員意味著更多兒童能學游泳、成年人能晨泳，也能讓民眾度過更安全、更有樂趣的夏天。

市公園局表示，為紀念90周年，將在各泳池周年日向前200名到場民眾發放紀念毛巾及收藏徽章，圖案呈現各泳池的特色設計。

精華 FAQ

  • 市府宣布戶外公共泳池自27日起免費開放，作為今夏泳池季揭幕，預計每日開放至9月13日，讓民眾可在炎夏期間前往消暑。

  • 成人晨泳由五座擴至十座；62歲以上長者的Senior Splash水中有氧回歸；兒童學游泳課程則由10座增至18座，提供逾1.6萬個名額。

  • 泳池每日11時至19時開放，15時至16時清潔關閉；入場免費但須穿泳衣，攜帶毛巾與鎖具。場內禁食物、手機與玻璃瓶，並提供免費防曬及部分免費午餐。

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