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紐約市迎熱浪 恐飆破100℉ 國慶連假、世界盃全擠這周

記者馬璿／紐約報導
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紐約市下周恐迎熱浪，當局提醒民眾應注意防曬與消暑。圖為民眾在公園玩耍。(記者馬璿...
紐約市下周恐迎熱浪，當局提醒民眾應注意防曬與消暑。圖為民眾在公園玩耍。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市下周恐受熱浪侵襲，體感逼近華氏100度，國慶連假又碰上世界盃與多項大型活動，市府呼籲民眾慎防中暑並做好防暑準備。

紐約市下周恐迎熱浪，氣象單位預測，市區氣溫自7月1日(周三)起飆破華氏90度(約攝氏32度)、體感可達華氏100度(約攝氏37.8度)，且高溫將至少持續到7月4日(周六)國慶日。不過偏偏紐約大型活動皆接連這波熱浪，如世界盃賽事、美國建國250周年國慶系列慶典，以及傳聞中的泰勒絲(Taylor Swift)婚禮，恐怕將讓全市與地鐵勢將人潮洶湧，提醒民眾消暑與防暑成為當務之急。

國家氣象局氣象學家古德曼(Bill Goodman)表示，7月1日起市區氣溫將升至華氏90度左右，隔日攀上華氏90多度高點，新澤西東北部都會走廊地帶甚至可能觸及華氏100度；3日情況相近，而到國慶日當天略降至華氏90度出頭，但仍稱不上涼爽。若把濕度計入，7月1日至3日的熱指數恐達華氏100度。

古德曼指出，這套天氣系統涵蓋美國東部大部分地區，民眾幾乎無處可逃。本周末雖有降雨機率，下周初並有短暫雷陣雨風險，隨後轉為乾燥空氣、氣溫節節走高。他並提醒，周末變數仍多，難保證國慶日是否轉趨溫和。

高溫之際，紐約市活動行程滿檔，大都會人壽體育場(MetLife Stadium)下周二、下周日各有一場世界盃賽事，恰逢熱浪來襲與消退之時。媒體則推測，傳聞中將辦在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的泰勒絲婚禮，也預計將是一場為期數日、辦在曼哈頓核心的盛事，下周末場館周邊街道恐多時段封閉。此外，250周年國慶慶典將有高桅帆船船隊駛入紐約港、藍天使(Blue Angels)飛行表演隊空中獻技，沿河兩岸並施放大規模煙火。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)亦呼籲市民認真看待這波高溫，「請務必多補充水分、擦防曬，以應有的審慎面對這個夏天」。市府尚未宣布高溫緊急狀態，但若氣溫連續至少兩天維持華氏95度以上，將開放消暑中心。目前全市公共泳池除紅鉤區以外皆已對外開放，市府另在nyc.gov/beattheheat提供防暑須知與消暑去處地圖。

據市府官員統計，全市每年約有500人因高溫相關因素死亡，其中不少被列為「高溫加劇致死」，意指既有疾病亦為成因之一。市衛生局指出，隨氣候變遷帶來更多極端高溫，過去十年全市年均高溫致死人數已從五人增至七人；去年6月底一場酷熱熱浪即奪走19人性命，為平均值攀升的主因。

精華 FAQ

  • 氣象單位預測，7月1日起市區氣溫將升至華氏90度左右，隔日更可能達華氏90多度；若計入濕度，體感溫度恐上看華氏100度，並可能持續到國慶日。

  • 包括大都會人壽體育場的兩場世界盃賽事、250周年國慶系列慶典，以及傳聞在麥迪遜廣場花園舉辦的泰勒絲婚禮；多項活動疊加，預料將讓交通與人潮更加擁擠。

  • 市長呼籲民眾多補充水分、擦防曬並審慎防暑；若連續兩天超過華氏95度將開放消暑中心，公共泳池也已開放，市府網站另提供防暑資訊與消暑地點。

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