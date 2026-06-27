梅西國慶煙火 曼哈頓、布碌崙黃金觀賞區開放10萬張免費票

梅西國慶煙火秀將開放10萬張免費票，供民眾抽籤。(本報記者╱攝影)

紐約市府26日宣布，今年梅西 百貨(Macy's)國慶煙火將開放10萬張免費門票，供民眾進入布碌崙 (布魯克林)大橋公園(Brooklyn Bridge Park)及曼哈頓 南街海港(Seaport)等黃金觀賞區；公開抽籤即日起至29日(周一)晚11時59分開放，民眾可至july4.events.nyc登記，煙火將於7月4日(周六)晚9時25分開始。

市府表示，中籤者將於6月30日至7月2日期間收到電郵通知，並須在指定時間內完成領票及選擇觀賞區；每名中籤者最多可領取四張票，即本人加三名賓客。同時，兩歲及以下兒童不需門票，三歲及以上則須持票，並計入四人名額。

今年票區包括布碌崙大橋公園1號碼頭的A區、2至3號碼頭的B區、5至6號碼頭的C區，以及曼哈頓南街海港的Seaport Square。其中C區為符合無障礙設施(ADA)標準的無障礙票區。中籤者並非在抽籤登記時選區，而是在收到通知後，依剩餘名額先到先得選擇觀賞區，市府提醒民眾收到通知後應儘快完成註冊。

未抽中門票者仍可前往曼哈頓羅斯福快速路(FDR Drive)沿線的免票公共觀賞區，市府表示，具體入口及觀賞區資訊將稍後公布。根據當前時間安排，布碌崙票區7月4日下午4時開放，曼哈頓票區晚6時30分開放，FDR Drive沿線免票觀賞區晚6時開放。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，國慶日是全國民眾共同回望國家走到何處、並思考未來方向的時刻，屆時數十萬紐約人將聚集在濱水區慶祝，市府希望確保部分最佳觀賞位置能免費向民眾開放。

市府並提醒，抽籤為完全隨機，不按居住地、行政區或登記時間排序；登記時需填寫與證件一致的姓名、電郵及電話號碼，每個電話號碼只能登記一次，並須通過簡訊驗證，而參與抽籤者不要求居住在紐約市。

入場者須接受安檢，禁帶物品包括酒精飲品、揹包、毯子、冷藏箱、椅子、香菸、電子煙、無人機、行李袋、大型包裹、電動滑板車、雨傘及武器等。市府表示，更多無障礙入場、入口位置及最新禁帶物品清單，將在july4.events.nyc更新。