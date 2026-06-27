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華男涉上州綁架勒索商業夥伴 判囚6年 沒收91萬元

記者劉梓祁╱紐約報導
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兩名華男日前涉嫌在紐約上州綁架及勒索一名生意夥伴，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取...
兩名華男日前涉嫌在紐約上州綁架及勒索一名生意夥伴，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取自法庭文件)

一名加州華裔男子因涉嫌在紐約上州皮克斯吉爾市(Peekskill)參與綁架、毆打並勒索一名商業夥伴，25日被曼哈頓聯邦法院判處六年監禁；檢方指，被告與同夥事前跟蹤受害人並安裝GPS追蹤器，最終在日間將人押上車，逼迫對方交出逾91萬元現金。

兩名華男日前涉嫌在紐約上州綁架及勒索一名生意夥伴，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取...
兩名華男日前涉嫌在紐約上州綁架及勒索一名生意夥伴，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取自法庭文件)

紐約南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)宣布，36歲的李姓男子(Lewis Li, 音譯)25日由聯邦地區法官哈爾彭(Philip M. Halpern)判刑。除六年監禁外，李還被判三年監督釋放，並被命令沒收91萬元。

克萊頓表示，這一判決反映案件的嚴重性，以及李對受害人造成的恐懼與創傷。他指出，在光天化日下綁架、毆打他人，並威脅受害人及其家人，是嚴重破壞社區安全感的犯罪行為，檢方將持續追究危害公共安全者的責任。

根據起訴文件、法庭文件及庭審陳述，李與多名同夥於2025年1月28日，在皮克斯吉爾市公園街(Park Street)一家雜貨店外，強行將受害人押入一輛汽車後座。檢方稱，受害人為李等人的商業夥伴，李等人認為對方拿走約93萬元現金，因此策畫綁架勒索。

檢方表示，李及同夥至少提前五天準備，包括購買GPS追蹤器並安裝在受害人車底、監視受害人住所，以及翻查其垃圾。案發當日上午約11時30分，李與三名同夥尾隨受害人，隨後將人強行帶走。

受害人在車內被控制約1小時45分鐘，期間遭毆打並被電擊槍攻擊。李等人還威脅稱，該筆現金屬於有組織犯罪人士，受害人除歸還現金外，還需額外支付10萬元，否則其本人及家人生命將受到威脅。眾人並強迫受害人錄製影片，承認自己拿走該筆錢。

在威脅下，受害人安排兩名同夥到皮克斯吉爾一處地點取走現金。檢方稱，直到現金被取回並清點完畢後，李等人才將受害人丟棄在威徹斯特郡艾姆斯福德(Elmsford)街頭。

檢方還表示，綁架發生後數日，李與一名同夥仍持續威脅受害人及其家人，企圖進一步勒索10萬元。李約在案發一周後被捕，當局在他被捕住所內查獲電擊槍及其手機，檢方稱，李當時將手機藏在烤箱內。

本報此前報導，同案中另有同夥曲裴輝(Pei Hui Qu, 音譯)涉案被捕，目前曲裴輝案件後續結果尚不明朗。

被告曾發短信威脅受害人及家屬。(取自法庭文件)
被告曾發短信威脅受害人及家屬。(取自法庭文件)

精華 FAQ

  • 36歲李姓男子在曼哈頓聯邦法院被判六年監禁，另加三年監督釋放，並須沒收91萬元。檢方認為其行為嚴重危害受害人與社區安全。

  • 檢方指出，他與同夥至少提前五天部署，包含購買GPS追蹤器並裝在受害人車底、監視住處、翻查垃圾，藉此掌握行蹤後再下手。

  • 受害人被強押上車後，遭毆打與電擊槍攻擊，並被威脅若不交錢就危及本人及家人性命，最後被迫交出逾91萬元，還被丟棄街頭。

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