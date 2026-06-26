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州參議員候選人賀立寧募款 誓以正道贏得選戰

記者顏潔恩／紐約報導
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大紐約華人地區、UCA PAC近期為參選布碌崙第17選區州參議員的賀立寧，在曼哈...
大紐約華人地區、UCA PAC近期為參選布碌崙第17選區州參議員的賀立寧，在曼哈頓舉行籌款會。(賀立寧競選辦公室提供)

大紐約華人地區、UCA PAC日前為參選布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員的賀立寧，在曼哈頓舉行籌款會，包括政界以及眾多華社代表數十人出席。

賀立寧在23日舉行的民主黨初選中，由於沒有其他參選人參與競逐，已自動成為民主黨提名人。

賀立寧致詞時，多次感謝各界人士支持他參選，並表示自己絕不辜負大家的期望，「我可以負責任地向大家承諾，我絕不會辜負大家的期待，沒有人比我們更努力，我始終相信『天道酬勤』」。

他形容自己的使命是帶領團隊以正向、乾淨的方式走完這段選舉旅程，不依靠骯髒的政治手段，而是憑藉努力爭取最好的結果；他希望到11月普選時能向大眾證明，政治未必要用骯髒的手段，只要願意付出與堅持，也能獲得順意的結果。

據其競選辦公室提供的內容，賀立寧承諾，若有一天能代表選民進入紐約州參議會，他將始終把民眾的需求放在第一位，「大家的事就是我的事，任何社區遇到的困難，就是我的責任。我永遠都會是那個『有事來找我』的人，只要還有1%的希望，我就會付出100%的努力」。

第43選區市議員莊文怡等人當晚也出席活動支持，並在致詞中表達對賀立寧參選的肯定，莊文怡表示，賀立寧始終將民生議題放在首位，長期以來更通過實際行動協助解決社區的各種問題；她認為，像賀立寧這樣有能力、願意為社區付出的人，值得選民支持與信任，因為他真正了解並願意解決社區最迫切的需求。

她也指出，選民投票或捐款支持賀立寧，不只是支持他個人，更是支持與華人及移民社群擁有相似背景與成長經歷的人，並且激發移民出來參與公共事務、服務社區。

精華 FAQ

  • 籌款會在曼哈頓舉行，由大紐約華人地區與UCA PAC主辦，政界人士及眾多華社代表數十人到場支持，顯示其在華人社區與地方政治圈皆獲得一定關注。

  • 他在23日舉行的民主黨初選中，因沒有其他參選人加入競逐，已自動成為民主黨提名人，接下來將直接投入11月普選，爭取正式當選州參議員。

  • 賀立寧表示要用努力與堅持走完乾淨選戰，不靠骯髒手段；莊文怡則稱他重視民生、長期協助社區，支持他也是鼓勵華人與移民參與公共事務。

參議員 布碌崙 民主黨

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