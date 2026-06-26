MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元

MTA將自6月30日起在旗下橋梁及隧道的活躍施工區正式啟用測速攝像。圖為實施區段之一的維拉札諾大橋。(記者馬璿／攝影)

紐約大都會運輸局(MTA )宣布將自6月30日起在旗下橋梁及隧道的活躍施工區正式啟用測速照相，對超速駕駛人發出警告或罰款。該計畫旨在減少交通事故及道路施工人員的傷亡人數，為去年即通過決議的新規。

布碌崙 (布魯克林)受影響的設施包括卡雷隧道(Hugh L. Carey Tunnel)、Marine Parkway-Gil Hodges紀念橋及維拉札諾大橋 (Verrazzano-Narrows Bridge)橋。

根據規定，行駛速度超過施工區限速每小時10哩以上、且被抓拍到的駕駛人，將在14天內收到罰單。抓拍功能僅在施工時段內開啟，配備雷達及攝像設備的無標誌車輛將駐守施工區，在施工時間內運作，施工區前方亦將豎立標誌提醒駕駛人。

MTA橋梁及隧道部門主席謝里登(Catherine Sheridan)表示，自動化施工區安全執法是一項挽救生命的計畫，可減少交通事故，保護公路施工人員免受重傷或喪生。

該計畫分兩階段推行。第一階段僅發放警告單；第二階段將於本年稍後啟動，並開始徵收罰款。違規罰款首次為50元，18個月內再犯則增至75元；18個月內第三次或以上違規者，每次罰款100元。

罰款另須加付遲繳費。由於這些屬於非移動違規，並不會列入駕駛記錄，亦不會回報給保險公司。所有違規皆由認證技術人員驗證後才正式開罰。罰款可透過線上、手機應用程式、郵寄或至紐約市財政部商業服務中心繳納。

MTA三區橋隧管理局(TBTA)去年10月27日投票，同意在市內橋梁和隧道施工區增設測速攝像頭。決議原定今年春季實施，現正式確定於6月30日啟動。首批執法地點除布碌崙的設施外，亦包括甘迺迪大橋(Robert F. Kennedy Bridge)及皇后區中城隧道(Queens Midtown Tunnel)。

此次MTA啟用測速攝像頭，是「施工區限速執法計畫」(Work Zone Speed Enforcement Program)擴展的一部分。該計畫由州長霍楚(Kathy Hochul)於2021年簽署成法，最初覆蓋範圍僅限於州內主要收費高速公路。2025財年州預算進一步授權MTA參與執法；2026財年州預算案則授權MTA在其所管轄的橋梁和隧道內安裝測速攝像頭，為此次執法奠定法律基礎。