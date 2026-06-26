2童公寓遭鼠咬 母提告市房屋管理局

曼哈頓的一名母親因兩個年幼孩子在位於下東城(Lower East Side)的公寓內被老鼠咬傷，正提告紐約市房屋局(NYCHA)。圖為一幢公寓內的捕鼠器。(示意圖。美聯社)

一項在曼哈頓 的州高等法院提起的「壓哨」訴訟(即在訴訟時效即將屆滿前提交)顯示，曼哈頓的一名母親因兩個年幼孩子在位於下東城(Lower East Side)的公寓內被老鼠咬傷，正提告紐約市 房屋局(NYCHA)。

據「紐約郵報」報導，這位名叫多麗絲·蒙塔爾沃(Doris Montalvo)的母親在訴訟中說，紐約市房屋局此前已獲悉下東城羅格斯街(Rutgers St.)38號公寓樓存在鼠患問題，卻拒絕採取行動，致使她的家庭陷入了訴狀所描述的「危險、不安全且不宜居住」的境地。

兩名兒童在法庭文件中僅以首字母JM和SM標識；2025年3月23日，他們在公寓內遭到老鼠襲擊並受傷。

訴訟文件指控市房屋局有嚴重疏忽，因為他們在接到關於鼠患和蟲害問題的通知後，仍放任這些害蟲在住所內滯留「長達不合理的時間」。

訴狀指出，擁有並管理羅格斯街這處房產的紐約市房屋局有義務確保居住單元處於「安全、適宜且適合居住的狀態，且無鼠患」，特別是孩子們睡覺的臥室區域。

訴訟指控市房屋局及其代理人在維護房產方面「疏忽大意」，且在已知悉(包括實際知情和法律上的推定知情)存在危險狀況的情況下，未能解決鼠患和蟲害問題。

訴訟稱，兩名兒童因遭受攻擊而遭受永久性傷害；蒙塔爾沃也以個人名義提起訴訟，聲稱自己因孩子受傷而失去了他們的照顧與陪伴。

這個家庭依法在事發後90天內向紐約市房屋局提交了索償通知，但該機構始終未予解決，從而引發了這起訴訟；提起訴訟時，距離「一年加90天」的訴訟時效屆滿僅剩兩天。

市房屋局也被指控未向租戶警示樓內潛伏的危險，且在未確保居住環境安全的情況下便安排居民入住。

訴訟稱，由於遭受咬傷，這些兒童受到了「永久性」傷害，導致無法進行正常的日常活動，「原告身體患病、疼痛、行動不便，遭受了巨大的痛苦、休克及身心煎熬；據信，他們已遭受永久性傷害」。

蒙塔爾沃也以個人名義提起訴訟，主張由於市房屋局的疏忽，她「失去了子女的照顧、陪伴與情感慰藉」。據訴訟文件顯示，該家庭還因這些攻擊事件承擔了住院和醫療費用。

目前不清楚蒙塔爾沃一家要求賠償的金額，但據報導，該訴訟尋求的賠償金額超過了所有下級法院的管轄範圍。

曼哈頓的一名母親因兩個年幼孩子在位於下東城(Lower East Side)的公寓內被老鼠咬傷，正提告紐約市房屋局(NYCHA)。圖為一幢公寓旁的老鼠。(示意圖。本報檔案照)