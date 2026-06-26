皇后區公所升尼克冠軍旗 球星侯斯頓獲頒「皇后區之鑰」

皇后區區長理查茲25日下午在皇后區公所舉辦冠軍慶祝集會暨升旗儀式。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝紐約尼克 隊(Knicks)時隔53年再度奪得NBA總冠軍，皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)25日下午在皇后區公所(Queens Borough Hall)舉辦冠軍慶祝集會暨升旗儀式，吸引大批身穿藍橘球衣的球迷到場歡呼，共同見證象徵冠軍榮耀的尼克隊 旗幟升起，氣氛熱烈。

理查茲表示，尼克隊本季不僅為紐約帶來暌違半世紀的冠軍，也再次凝聚整座城市。他回顧球隊一路走來的歷程，感謝球迷多年來始終不離不棄，從低谷一路陪伴球隊走到今天。他說，這座冠軍屬於每一位曾經歷球隊17勝賽季、苦等53年的球迷，也屬於所有在主場、街頭觀賽派對，甚至在城市各個角落共同為尼克加油的紐約人。

理查茲並藉此強調紐約是一座多元城市，表示無論來自哪個族裔、宗教、文化背景，球迷都因支持尼克而團結在一起「我們的多元就是我們最大的力量。」

隨後，理查茲介紹皇后區知名高中籃球教練、卡多索高中(Benjamin Cardozo High School)男籃總教練納克萊里(Ron Naclerio)。納克萊里是紐約州高中籃球史上勝場數最多的教練，年輕時曾擔任尼克隊球僮。

前尼克隊球星侯斯頓(Allan Houston)表示，今年冠軍象徵的不只是獎盃，而是整支球隊、球迷與整座城市共同付出的努力、信念與犧牲。他說，自己1996年加盟尼克，今年正好是來到紐約30周年，歷經多次季後賽失利，如今終於親眼見證球隊再次登頂，「這份喜悅難以言喻」。

侯斯頓也勉勵年輕球迷，好好珍惜人生第一次見證尼克奪冠的時刻，「你們將成為一輩子的尼克球迷，但不用像上一代球迷一樣再等53年」。

活動中，理查茲代表240萬皇后區居民向侯斯頓頒發象徵最高榮譽的「皇后區之鑰」(Key to Queens)，感謝他多年來對尼克隊及紐約籃球文化的貢獻。侯斯頓則代表尼克退役球員團體回贈一件印有「曾是尼克，永遠是尼克」(Once a Knick, Always a Knick)字樣的紀念夾克給理查茲。

理查茲代表240萬皇后區居民向侯斯頓頒發象徵最高榮譽的「皇后區之鑰」。(記者高雲兒／攝影)

理查茲表示，尼克隊本季不僅為紐約帶來睽違半世紀的冠軍，也再次凝聚整座城市。(記者高雲兒／攝影)

侯斯頓代表尼克退役球員團體回贈一件印有「曾是尼克，永遠是尼克」字樣的紀念夾克給理查茲。(記者高雲兒／攝影)

侯斯頓也勉勵年輕球迷，好好珍惜人生第一次見證尼克奪冠的時刻。(記者高雲兒／攝影)