華商朱艷波涉詐 長期與孫雯聯繫

華人酒店主朱豔波(Yan Po Zhu，右)本周因被控詐欺及洗錢罪名遭捕。(司法部提供)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區華商朱豔波涉詐欺洗錢並被控賄賂亞當斯前幕僚卡隆，法官裁定800萬元保釋金；其與孫雯及多個涉中共背景組織的往來亦受關注。

皇后區房地產開發商朱豔波(Yan Po Zhu，又名Andy Zhu，前譯「朱延泊」)與其助手本周因被控詐欺及洗錢罪名，與前紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的前幕僚佛蘭克·卡隆(Frank Carone)一同遭聯邦當局逮捕。而據紐約郵報報導指出，長期以「朱三東」為名在社區活動的朱豔波，不僅有多次捐款至美國長樂公會的紀錄，更涉長期與同遭聯邦調查的紐約州 州長副幕僚長孫雯 (Linda Sun)聯繫。

根據法庭文件，在2022至2023年大量無證移民湧入潮時間，時任亞當斯幕僚長的卡隆利用職務影響力，涉嫌將一份價值600萬元的緊急移民庇護所合約，審批給朱豔波朱豔波位於長島市40大道擁有75間客房的微型酒店(Microtel)，以此換取12萬元回扣。朱豔波已就聯邦賄賂及詐欺指控表示不認罪，其辯護律師則未回應置評請求。

法官裁定朱豔波須繳納800萬元保釋金，為同案被告卡隆200萬元保釋金的四倍。檢察官在法庭上指其為逃亡風險，形容他是「與不向美國引渡的國家有廣泛聯繫的中國公民」，認為其逃離美國風險較高。

25日清晨，執法人員突襲朱豔波位於長島北岸格倫海德(Glen Head)的住處，繳獲多把長槍，負責調查該案的東區聯邦法院發言人確認，相關槍枝已依審前釋放條件上繳。

聯邦調查亦揭露朱豔波與多個具中共背景的在美組織的往來關係。朱豔波連同其父於2017年首次向美國長樂公會捐款4萬元，翌年再捐出10萬元。美國長樂公會後來被揭發在曼哈頓華埠設立非法海外警察站，用以監視異議人士的。該組織前主席盧建旺上月已被聯邦法院裁定充當外國代理人罪名成立。

2019年7月，朱豔波曾參與一場反對台灣前總統蔡英文訪問紐約的抗議活動，現場亦有涉嫌同遭聯邦調查的孫雯在場。孫雯曾任州長霍楚(Kathy Hochul)及前州長葛謨(Andrew Cuomo)的助手，現被控充當中國未登記外國代理人，其案件去年以陪審團意見分歧流審，尚待重審。2020年，朱豔波參加了一場同由美國長樂公會贊助的反歧視集會。此外，他也擔任「美東華人社團聯合總會」名譽總顧問，該組織同向聯邦政府登記為外國代理人。

朱豔波在長島市經營房地產開發公司東方時代集團，其公司網站描述他為「擁有逾20年跨境投資與私人資本經驗的企業家」。他在福建長樂長大，1992年來美，其後逐步建立起橫跨中美兩地的地產業務。2017年，他以2900萬元將曼哈頓下東城一處開發地塊出售予武漢地產商。朱豔波亦向警務相關非營利組織以及數個政治人物捐款，包括紐約市警察基金會。

據熟識朱豔波的鄉親說，朱豔波小時候因為比較壯健所以被玩伴們稱作「山東」，所以他又叫「朱山東」，後來改稱朱三東。