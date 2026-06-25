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咖啡廳拒眾議員高德曼進入 司法部啟動民權調查

記者馬璿／紐約報導
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尋求連任的紐約第十選區國會眾議員高德曼，23日在爭取民主黨提名失利後發表敗選感言...
尋求連任的紐約第十選區國會眾議員高德曼，23日在爭取民主黨提名失利後發表敗選感言。 (記者許君達／攝影)

聯邦司法部(DOJ)宣布已對位於布碌崙(布魯克林)的一間咖啡廳展開調查。該咖啡廳日前在社群媒體上發文指出，現任民主黨籍國會眾議員高德曼(Dan Goldman)先前造訪該店時，若員工當時認出他，就會拒絕他進入，並宣布禁止他再度前往，並表示將退還高德曼的所有消費款項。

高德曼與七歲的女兒21日來到位於布碌崙公園坡(Park Slope)的Poetic Coffee購買咖啡，隔天該店在社群媒體貼文中寫道：「嘿，眾議員高德曼，我們看到你今天來我們店裡買咖啡。你有沒有看到它嘗不出種族滅絕的味道？還是你仍然分不出差別？」文內更點出店裡「不服務種族主義者、法西斯分子、仇恨同性戀的人、或任何種族滅絕幫兇」，並表示，「太可惜我們當時沒認出你，不然早就拒絕你。我們已經退款給你。我們不需要你的錢(反正大概也是「美以公共事務委員會」AIPAC。享受你周二的失敗吧。永遠別再來Poetica」。

布碌崙咖啡店在這次初選中意外成為爭議焦點，司法部甚至表示要介入調查。圖為兩派支持...
布碌崙咖啡店在這次初選中意外成為爭議焦點，司法部甚至表示要介入調查。圖為兩派支持者在店外對峙。（路透）

該貼文一出便引起軒然大波，司法部助理部長迪倫(Harmeet K. Dhillon)隨即在社群媒體X上發文指出，聯邦法律禁止咖啡館等公眾服務場所根據種族、宗教或國籍歧視顧客。她強調，「這些行為不只令人反感，更涉嫌違反聯邦法律。民權部門已經啟動調查，如有必要將採取執法行動」。

面對這一風波，高德曼僅回應表示對店家的貼文失望，同時也大力稱讚當時為他服務的店員，表示該名服務店員對他與女兒的態度親切，甚至在高德曼消費前讓女兒用廁所。「我後來買了咖啡來感謝她的善意，我希望店家至少能確保她能獲得應得的小費」。

在接受CNN節目訪問時，高德曼還指出，指控一個素未謀面的人支持種族滅絕這樣的做法非常不理性，「你有權反對我對以色列在加薩戰爭的看法。我們應該停止這樣分裂彼此，試著找出共識並走向團結」。

高德曼在23日的初選中敗給紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)支持的前主計長蘭德(Brad Lander)，這場對決被視為民主黨建制派與進步派的較勁，雙方在對抗川普、維護移民權益上主張相近，最大差異在於對巴勒斯坦的立場。高德曼態度有所保留，蘭德則批評以色列、同情巴勒斯坦。

面對輿論壓力，咖啡廳已刪除其Instagram主頁，Google也收到數則反對評論，但至今尚未就司法部調查或其他媒體置評請求作出回應。

紐約猶太社區關係委員會首席執行官崔馬克(Mark Treyger)指出這一事件觸犯市、州人權法。反仇恨猶太人運動(#EndJewHatred)更宣布26日將在該咖啡廳位於威廉斯堡的分店外集會，抗議該店針對猶太客戶與民意代表的歧視行為。

此外，曼達尼對此事至今保持沉默，未對媒體的詢問回應，也招致輿論抨擊。

布碌崙咖啡店在這次初選中意外成為爭議焦點，司法部甚至表示要介入調查。圖為兩派支持...
布碌崙咖啡店在這次初選中意外成為爭議焦點，司法部甚至表示要介入調查。圖為兩派支持者在店外對峙。（路透）

精華 FAQ

  • 因店家在社群媒體公開表示，若認出高德曼就會拒絕接待，並以種族、宗教或國籍相關言論指控其為「種族滅絕幫兇」，司法部認為可能觸犯聯邦民權法。

  • 店家發文嘲諷他支持種族滅絕，還聲稱店內不服務種族主義者、法西斯分子等，並表示沒認出他很遺憾，若認出就會拒絕進店，還會退還他的消費。

  • 高德曼批評貼文失望但稱讚現場員工友善；司法部表示將必要時執法；猶太社區團體稱已違反人權法；咖啡廳則刪除Instagram頁面，尚未正式回應。

眾議員 司法部 布碌崙

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