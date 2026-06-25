我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

蘇奧齊、李佩特里11月再交手 搶國會席位

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州國會第三選區的共和黨議員候選人李佩特里。(記者高雲兒／攝影)
紐約州國會第三選區的共和黨議員候選人李佩特里。(記者高雲兒／攝影)

紐約第三國會選區23日舉行民主、共和兩黨初選，現任民主黨國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)及共和黨前州眾議員李佩特里(Mike LiPetri)分別勝出，將在11月普選中再度交手。這場選戰是兩人繼2024年後的第二次對決，也被視為長島及皇后區部分地區今年受關注的國會席位選戰之一。

第三選區涵蓋納蘇郡、蘇福克郡及皇后區部分地區。李佩特里在勝選後發表聲明稱，「對蘇奧齊第二回合現在開始。」蘇奧齊則表示，對初選出線「感激」，但在聲明中未提及李佩特里。

共和黨的初選，李佩特里與哈奇的競逐頗受外界關注，主因是李佩特里先後獲得總統川普及副總統范斯(JD Vance)背書，並獲納蘇郡共和黨支持。共和黨初選期間，兩名參選人均強調保守派立場，爭取黨內基本盤支持。

蘇奧齊則在初選中持續凸顯其中間派民主黨人形象，為11月普選提前定調。外界預期，共和黨方面將試圖把他與民主社會主義者及進步派人物相連結；蘇奧齊則可能繼續主打跨黨派、務實路線，爭取溫和選民及獨立選民。

蘇奧齊與李佩特里曾在2024年交手，當時蘇奧齊以不到四個百分點的優勢勝。與2024年不同的是，今年川普不會出現在11月選票上，但納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)將以共和黨州長候選人身分參選，可能為第三選區共和黨選民帶來動員效應。

紐約州共和黨主席考克斯(Ed Cox)23日晚表示，李佩特里兩年前幾乎擊敗蘇奧齊，今年11月將「完成任務」，在國會成為保守價值的可靠聲音。支持紐約民主黨國會候選人的團體Battleground New York成員格羅斯曼(Andrew Grossman)則稱，長島選民在2024年已拒絕過李佩特里，認為這場重賽會有不同結果的，只有李佩特里本人。

無黨派選舉分析機構「庫克政治報告」(The Cook Political Report)的國會選舉專家柯維(Erin Covey)表示，長島在今年眾院戰場中不會無足輕重。全國層面上，共和黨正試圖維持其在435席眾院中的多數地位，但若民主黨在11月選舉中淨增三至四席，便可能在明年1月重奪眾院控制權。長島多個搖擺選區備受關注，而第三選區將是其中一場關鍵戰場。

國會議員蘇奧齊在初選中持續凸顯其中間派民主黨人形象。(本報檔案照)
國會議員蘇奧齊在初選中持續凸顯其中間派民主黨人形象。(本報檔案照)

精華 FAQ

  • 民主黨現任眾議員蘇奧齊與共和黨前州眾議員李佩特里，已在各自初選勝出，將於11月普選中再次交手，爭奪第三選區國會席位。

  • 第三選區涵蓋納蘇郡、蘇福克郡及皇后區部分地區，屬長島重要搖擺選區。外界認為其結果可能影響眾院多數，因而備受關注。

  • 共和黨預計把蘇奧齊與進步派連結，並借川普、范斯及布萊克曼帶動基本盤；蘇奧齊則會強調中間派、跨黨派與務實路線，爭取溫和及獨立選民。

皇后區 共和黨 民主黨

上一則

皇后區州級初選 進步派主導民主黨左轉

下一則

操控市府合同…亞當斯前幕僚長卡隆涉收賄被起訴
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約第三國會選區初選投票進行中 蘇奧齊守住中間路線 共和黨上演內戰

紐約第三國會選區初選投票進行中 蘇奧齊守住中間路線 共和黨上演內戰
紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈

紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈
紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝

紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝
馬州初選揭曉 州長摩爾輕鬆勝選

馬州初選揭曉 州長摩爾輕鬆勝選

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒