蘇奧齊、李佩特里11月再交手 搶國會席位

紐約州國會第三選區的共和黨議員候選人李佩特里。(記者高雲兒／攝影)

紐約第三國會選區23日舉行民主、共和兩黨初選，現任民主黨 國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)及共和黨 前州眾議員李佩特里(Mike LiPetri)分別勝出，將在11月普選中再度交手。這場選戰是兩人繼2024年後的第二次對決，也被視為長島及皇后區 部分地區今年受關注的國會席位選戰之一。

第三選區涵蓋納蘇郡、蘇福克郡及皇后區部分地區。李佩特里在勝選後發表聲明稱，「對蘇奧齊第二回合現在開始。」蘇奧齊則表示，對初選出線「感激」，但在聲明中未提及李佩特里。

共和黨的初選，李佩特里與哈奇的競逐頗受外界關注，主因是李佩特里先後獲得總統川普及副總統范斯(JD Vance)背書，並獲納蘇郡共和黨支持。共和黨初選期間，兩名參選人均強調保守派立場，爭取黨內基本盤支持。

蘇奧齊則在初選中持續凸顯其中間派民主黨人形象，為11月普選提前定調。外界預期，共和黨方面將試圖把他與民主社會主義者及進步派人物相連結；蘇奧齊則可能繼續主打跨黨派、務實路線，爭取溫和選民及獨立選民。

蘇奧齊與李佩特里曾在2024年交手，當時蘇奧齊以不到四個百分點的優勢勝。與2024年不同的是，今年川普不會出現在11月選票上，但納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)將以共和黨州長候選人身分參選，可能為第三選區共和黨選民帶來動員效應。

紐約州共和黨主席考克斯(Ed Cox)23日晚表示，李佩特里兩年前幾乎擊敗蘇奧齊，今年11月將「完成任務」，在國會成為保守價值的可靠聲音。支持紐約民主黨國會候選人的團體Battleground New York成員格羅斯曼(Andrew Grossman)則稱，長島選民在2024年已拒絕過李佩特里，認為這場重賽會有不同結果的，只有李佩特里本人。

無黨派選舉分析機構「庫克政治報告」(The Cook Political Report)的國會選舉專家柯維(Erin Covey)表示，長島在今年眾院戰場中不會無足輕重。全國層面上，共和黨正試圖維持其在435席眾院中的多數地位，但若民主黨在11月選舉中淨增三至四席，便可能在明年1月重奪眾院控制權。長島多個搖擺選區備受關注，而第三選區將是其中一場關鍵戰場。

國會議員蘇奧齊在初選中持續凸顯其中間派民主黨人形象。(本報檔案照)