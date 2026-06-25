我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

擊退朴永哲 孟昭文法拉盛慶功：皇后區選民發聲

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會眾議員孟昭文(前右)在皇后區法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒／攝影)
國會眾議員孟昭文(前右)在皇后區法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒／攝影)

紐約第六國會選區民主黨初選23日晚開票，現任國會眾議員孟昭文(Grace Meng)在與挑戰者朴永哲(Chuck Park)的競爭中優勢明顯，確定出線後於皇后區法拉盛舉辦慶功宴，感謝支持者、競選團隊及家人一路相挺。她表示，皇后區選民已在這場初選中「清楚而響亮地發聲」，但勝選後仍要繼續投入11月大選及全國民主黨選戰。

根據紐約市選舉局截至24日凌晨2時40分公布的初步結果，在85%%的掃描機已回報情況下，孟昭文獲1萬8134票，得票率56.8%；朴永哲獲1萬3674票，得票率42.9%；另有90張寫入票。孟昭文目前領先約4,460票，確認贏得民主黨初選。

23日晚9時許，孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴。開票結果尚未完成，但現場氣氛已明顯樂觀，上百名支持者到場，不時鼓掌歡呼，許多人排隊與她合影。孟昭文的父母、丈夫、孩子及姻親均到場，市議員黃敏儀也出席支持。

孟昭文在致辭中表示，她的團隊已很久沒有舉辦大型慶祝活動，這次特別選在法拉盛與支持者相聚，是希望感謝眾人在清晨、夜晚和周末投入競選。她並提到，慶功宴所在餐廳位於12樓，窗外可遠眺曼哈頓及皇后區景色，團隊希望與支持者分享的「不只是曼哈頓的天際線，也包括身後的皇后區」。

「今天，皇后區發聲了，而且發出了清楚而響亮的聲音，」孟昭文說。她表示，雖然缺席選票仍將在未來數日繼續統計，但目前票數已足以讓支持者聚在一起慶祝。她也笑稱，「我們贏了，順便說一下」，現場隨即響起歡呼聲。

面對朴永哲在初選中的挑戰，孟昭文在致辭中先感謝對手參選，稱朴永哲「明顯非常關心社區」。她隨後感謝競選團隊與支持者，表示這次選舉中，她的團隊不只是向選民說明過去做了什麼，也花時間聆聽民眾對未來工作的期待。

她表示，初選勝利值得慶祝，但接下來仍有更多工作要做，「我們贏了初選，但還要走向11月」。她也將個人選戰連結到全國政治局勢，表示11月不只是她自己的選舉，還有全國多場關鍵選戰。她提到眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，表示接下來也將協助民主黨爭取重奪眾院多數席位，並推動傑佛瑞斯成為下一任眾院議長。

致辭中，孟昭文也多次提到家人的支持。她說，家人每天與她一起分享服務社區的喜悅，也讓她能繼續投入公共服務。致辭最後，她呼籲支持者繼續努力，「讓我們在11月獲勝」。 

同一選區共和黨的初選中，參選人Joseph Chou由於沒有競爭對手，已自動成為候選人。

國會眾議員孟昭文在皇后區法拉盛舉辦慶功宴，上百名支持者到場。(記者高雲兒／攝影)
國會眾議員孟昭文在皇后區法拉盛舉辦慶功宴，上百名支持者到場。(記者高雲兒／攝影)

國會眾議員孟昭文(右)在皇后區法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒／攝影)
國會眾議員孟昭文(右)在皇后區法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒／攝影)

國會眾議員孟昭文(前右)在皇后區法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒／攝影)
國會眾議員孟昭文(前右)在皇后區法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 根據紐約市選舉局初步統計，孟昭文以1萬8134票、56.8%的得票率明顯領先朴永哲，確定贏得民主黨初選，將繼續角逐十一月大選。

  • 她表示，希望在法拉盛與長期支持者面對面致謝，也象徵與皇后區社群共享勝利。現場有上百名支持者到場，家人及市議員黃敏儀也出席。

  • 她強調初選只是開始，接下來仍要投入十一月大選，同時協助民主黨爭取眾院多數，並支持傑佛瑞斯成為下一任眾院議長。

皇后區 法拉盛 孟昭文

上一則

打包投票、重點行銷 蘭德、易雅博獲勝祕訣

下一則

蘇奧齊、李佩特里11月再交手 搶國會席位
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區國會初選最後衝刺 孟昭文朴永哲正面交鋒

皇后區國會初選最後衝刺 孟昭文朴永哲正面交鋒
孟昭文緬街發傳單最後衝刺 回應投票站外中文攻擊海報

孟昭文緬街發傳單最後衝刺 回應投票站外中文攻擊海報
挑戰國會議員孟昭文連任 朴永哲遭質疑住在選區外

挑戰國會議員孟昭文連任 朴永哲遭質疑住在選區外
法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民

法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒