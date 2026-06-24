紐約州初選日 投票站偏冷清 有華人到場才知無法投票
AI重點
文章重點整理：
紐約州初選23日登場，曼哈頓、皇后區等地華人社區的各投票站陸續迎來選民投票。雖然部分投票站白天人潮不多，但部分選民表示，無論是總統大選還是地方選舉，每一張選票都代表公民權利與責任，希望透過投票影響社區及國家的未來發展。
在曼哈頓華埠，多個票站截至當日傍晚投票秩序大致平穩，不過也有選區外的華人到場後，才發現並非該選區選民、無法投票的情況發生。華埠屬紐約州眾議會第65選區，此次民主黨初選，有王鏑(Jay Jacky Wong)在內共六人角逐。
粵語支援到位
截至當日下午6時20分，在華埠麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)票站，共有351人完成投票。該票站設有粵語翻譯。翻譯人員表示，當日粵語協助需求不少，有多名華人選民或支持者據觀察，來自選區之外，其中包括布碌崙(布魯克林)、史泰登島(Staten Island)等地，他們到場表示希望支持某位參選人，但經查詢後發現並不符合華埠選區的投票資格，無法投票。該翻譯形容，類似情況人數「遠超20人」。
另在孔子大廈(Confucius Plaza)投票站，截至下午6時41分，共有296人完成投票，略高於現場工作人員原先預期。票站主管表示，以該票站所有符合投票資格的選民計算，目前投票率約為15%，屬於正常範圍。他並表示，此前九天提前投票期間，該票站每日投票人數穩定，幾乎維持在相近(consistent)水平。
長者投票為主
該主管以去年市長普選作比較稱，當時該票站投票率約達30%，且可見不少青年選民因曼達尼(Zohran Mamdani)出現，但本次初選，現場幾乎看不到年輕人，前來投票者以長者為主，甚至有百歲以上老人到場投票。
布碌崙公園坡的321小學投票站的工作人員則表示，當日上午的投票情形穩定，遠高於提前投票的投票率。一位名叫彼得的選民在該選區居住了約30年，他說，他覺得參加初選投票很重要，因為初選的投票率通常很低。
位於皇后區法拉盛的拉蒂默花園社區中心(Latimer Gardens Community Center)投票站，則在當日上午秩序平穩，選民陸續前來投票。一名選務工作人員表示，投票站服務範圍內有不少韓裔居民，當天也有不少韓裔選民前來投票。一名居住附近、已在此投票約15年的韓裔選民受訪時，被問及支持哪位候選人時笑著回答：「我姓Park(朴)。」
1996年入籍美國的華裔移民張女士則是當天較早前往投票的選民之一。她表示，來自中國安徽，過去在中國學習農業科技，1989年赴美，自成為美國公民以來，十分珍惜得來不易的投票權，從未缺席任何一次選舉，「這是我生命中最重要的事情之一。」
設於法拉盛台灣會館的投票站，則在當天人數相對有限。現場工作人員表示，該投票站僅涵蓋一個選區，設有三個投票隔間，截至下午已有30多名選民完成投票，整體投票情況平穩。
截至當日下午4時15分，法拉盛另一投票站第20小學投票站，則約211人前來投票。工作人員表示，當日投票情況偏冷清。因該投票站位於華人聚居區，投票者中約有一半為華人，華人選民投票過程大致順利，主要問題多為語言溝通或投票地點不符。
初選關注偏低
一名中文翻譯人員表示，部分選民因未登記為民主黨員，或登記為共和黨、無黨籍，無法參加當日民主黨初選；也有人走錯投票站，需由工作人員提供轉介紙條，前往正確地點投票。相較總統、市長等選舉，今年初選關注度較低，不少選民認為選舉「不是很重要」，因此投票意願較弱。
代表皇后區第六國會選區的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)，當日下午也在法拉盛緬街(Main Street)一帶作最後衝刺，並與不少華人選民握手與交談。她的支持者表示，不少華人平時關心社區，也表態支持孟昭文，但因未登記為民主黨員，無法在當日投票，因此希望更多華人未來能及早了解選民登記及政黨登記規則。
整體來看，曼哈頓、皇后區與布碌崙等華人社區投票站人潮偏少，秩序大致平穩，但投票率不高，與總統或市長選舉相比明顯冷清。 部分人並非該選區選民，或未登記為民主黨員、登記為共和黨或無黨籍，因此不符合當日民主黨初選資格，只能在工作人員指引下改去正確票站。 華埠麥地臣社區中心與孔子大廈、法拉盛台灣會館及第20小學等票站都被提及，其中多數投票者以長者為主，也有韓裔與華裔選民前往投票。
精華 FAQ
整體來看，曼哈頓、皇后區與布碌崙等華人社區投票站人潮偏少，秩序大致平穩，但投票率不高，與總統或市長選舉相比明顯冷清。
部分人並非該選區選民，或未登記為民主黨員、登記為共和黨或無黨籍，因此不符合當日民主黨初選資格，只能在工作人員指引下改去正確票站。
華埠麥地臣社區中心與孔子大廈、法拉盛台灣會館及第20小學等票站都被提及，其中多數投票者以長者為主，也有韓裔與華裔選民前往投票。
上一則
涉收賄助運毒 紐約市亞裔前警員判監90個月
下一則