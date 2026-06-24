紐約州初選日 投票站偏冷清 有華人到場才知無法投票

第65選區州眾議員民主黨初選，華埠票站秩序正常，圖為麥地臣社區中心。(記者劉梓祁╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州初選日華人社區投票站整體冷清，部分選民錯誤到場後才知無法投票。

紐約州初選日華人社區投票站整體冷清，部分選民錯誤到場後才知無法投票。 重點二： 華埠與法拉盛多處票站秩序平穩，但投票率普遍偏低，選民以長者居多。

華埠與法拉盛多處票站秩序平穩，但投票率普遍偏低，選民以長者居多。 重點三：不少華人因未登記民主黨或投錯選區，無法參與初選，顯示選民規則認知不足。

紐約州 初選23日登場，曼哈頓、皇后區等地華人 社區的各投票 站陸續迎來選民投票。雖然部分投票站白天人潮不多，但部分選民表示，無論是總統大選還是地方選舉，每一張選票都代表公民權利與責任，希望透過投票影響社區及國家的未來發展。

現任民主黨聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)尋求連任提名。(本報檔案照)

在曼哈頓華埠，多個票站截至當日傍晚投票秩序大致平穩，不過也有選區外的華人到場後，才發現並非該選區選民、無法投票的情況發生。華埠屬紐約州眾議會第65選區，此次民主黨初選，有王鏑(Jay Jacky Wong)在內共六人角逐。

粵語支援到位

截至當日下午6時20分，在華埠麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)票站，共有351人完成投票。該票站設有粵語翻譯。翻譯人員表示，當日粵語協助需求不少，有多名華人選民或支持者據觀察，來自選區之外，其中包括布碌崙(布魯克林)、史泰登島(Staten Island)等地，他們到場表示希望支持某位參選人，但經查詢後發現並不符合華埠選區的投票資格，無法投票。該翻譯形容，類似情況人數「遠超20人」。

另在孔子大廈(Confucius Plaza)投票站，截至下午6時41分，共有296人完成投票，略高於現場工作人員原先預期。票站主管表示，以該票站所有符合投票資格的選民計算，目前投票率約為15%，屬於正常範圍。他並表示，此前九天提前投票期間，該票站每日投票人數穩定，幾乎維持在相近(consistent)水平。

在緬街街頭，孟昭文與不少華人選民握手、交談。(記者高雲兒╱攝影)

現場有多名華裔支持者到場助選。(記者高雲兒╱攝影)

長者投票為主

該主管以去年市長普選作比較稱，當時該票站投票率約達30%，且可見不少青年選民因曼達尼(Zohran Mamdani)出現，但本次初選，現場幾乎看不到年輕人，前來投票者以長者為主，甚至有百歲以上老人到場投票。

布碌崙公園坡的321小學投票站的工作人員則表示，當日上午的投票情形穩定，遠高於提前投票的投票率。一位名叫彼得的選民在該選區居住了約30年，他說，他覺得參加初選投票很重要，因為初選的投票率通常很低。

位於皇后區法拉盛的拉蒂默花園社區中心(Latimer Gardens Community Center)投票站，則在當日上午秩序平穩，選民陸續前來投票。一名選務工作人員表示，投票站服務範圍內有不少韓裔居民，當天也有不少韓裔選民前來投票。一名居住附近、已在此投票約15年的韓裔選民受訪時，被問及支持哪位候選人時笑著回答：「我姓Park(朴)。」

1996年入籍美國的華裔移民張女士則是當天較早前往投票的選民之一。她表示，來自中國安徽，過去在中國學習農業科技，1989年赴美，自成為美國公民以來，十分珍惜得來不易的投票權，從未缺席任何一次選舉，「這是我生命中最重要的事情之一。」

設於法拉盛台灣會館的投票站，則在當天人數相對有限。現場工作人員表示，該投票站僅涵蓋一個選區，設有三個投票隔間，截至下午已有30多名選民完成投票，整體投票情況平穩。

截至當日下午4時15分，法拉盛另一投票站第20小學投票站，則約211人前來投票。工作人員表示，當日投票情況偏冷清。因該投票站位於華人聚居區，投票者中約有一半為華人，華人選民投票過程大致順利，主要問題多為語言溝通或投票地點不符。

國會紐約州第三選區的共和黨參選人李佩特里。(記者高雲兒╱攝影)

設於法拉盛台灣會館的投票站23日投票秩序平穩，截至下午投票人數約30多人。（記者戴慈慧╱攝影）

初選關注偏低

一名中文翻譯人員表示，部分選民因未登記為民主黨員，或登記為共和黨、無黨籍，無法參加當日民主黨初選；也有人走錯投票站，需由工作人員提供轉介紙條，前往正確地點投票。相較總統、市長等選舉，今年初選關注度較低，不少選民認為選舉「不是很重要」，因此投票意願較弱。

代表皇后區第六國會選區的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)，當日下午也在法拉盛緬街(Main Street)一帶作最後衝刺，並與不少華人選民握手與交談。她的支持者表示，不少華人平時關心社區，也表態支持孟昭文，但因未登記為民主黨員，無法在當日投票，因此希望更多華人未來能及早了解選民登記及政黨登記規則。

截至當日下午4時15分，法拉盛第20小學投票站投票人數約211人，現場工作人員表示，當日投票情況偏冷清。(記者高雲兒╱攝影)

張女士23日在法拉盛拉蒂默花園社區中心投票站內填寫選票。她表示，投票是爭取權益最重要的方式之一。 (記者許振輝╱攝影)