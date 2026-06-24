尼克奪冠遊行傳襲擊 男「制止對方碰觸女友」濺血

尼克奪冠遊行市政廳旁傳襲擊，20歲男遭玻璃瓶割傷頸臉，市警華埠五分局緝疑犯。(NYPD提供)

尼克 隊奪冠紙帶遊行吸引大批球迷湧入曼哈頓 下城慶祝，沿途市政廳附近則發生襲擊案，一名20歲男子在華埠 市警五分局轄區內遭人以玻璃瓶擊中頭部，臉部及頸部受割傷。

市警表示，案發於18日上午約11時45分，地點在市政廳旁的中央街(Centre Street)1號前。警方接報稱，一名身分不明男子走近20歲男受害人後，持玻璃瓶擊打其頭部，隨後徒步逃離現場，不知去向。受害人臉部及頸部受割傷，由急救人員送往醫院，情況穩定。

案發當天，尼克隊在曼哈頓下城舉行奪冠紙帶遊行，大批球迷聚集在市政廳及「英雄峽谷」(Canyon of Heroes)一帶。襲擊可能源於受害人與他人之間的口角，但相關細節尚未獲警方正式確認。警方表示，目前尚未有人被捕，案件仍在調查中。

據紐約地方電視台「News 12」對受害人的訪問，確認其為20歲布碌崙(布魯克林)男子羅賓遜(Jihad Robinson)。羅賓遜受訪時表示，襲擊者用玻璃瓶砸向其頭部後，他立即開始流血；他稱衝突源於對方碰觸其女友，他上前制止後遭襲。羅賓遜說，受傷後現場不少人拿手機拍攝，讓他感到恐慌，直到有人上前協助。

出手相助者為20歲皇后區男子沙阿(Hashim Shah)。沙阿表示，他看到現場有人圍觀拍攝，卻無人上前幫忙，於是本能地脫下身上的尼克球星布朗森(Jalen Brunson)球衣，折起後壓在羅賓遜頸部止血，並一直等到市警到場。羅賓遜送院後接受約三小時手術，縫合逾40針。他事後與沙阿透過社交媒體相認，其家人並贈送一件簽名尼克球衣向沙阿致謝。

警方呼籲知情者提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

尼克奪冠遊行市政廳旁傳襲擊，20歲男遭玻璃瓶割傷頸臉，市警華埠五分局緝疑犯。(NYPD提供)