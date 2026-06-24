紐約州勞工27.8%是移民 稅收貢獻大

在紐約州人口下滑之際，移民不但填補上了勞動力與消費缺口，同時還透過繳稅與各類費用繳納，支撐起了紐約州的經濟繁榮。(記者范航瑜／攝影)

在紐約州 人口下滑之際，移民 不但填補上了勞動力與消費缺口，同時還透過繳稅與各類費用繳納，支撐起了紐約州的經濟繁榮。聯邦與地方政府數據顯示，無公民身分者對於州內的財政貢獻規模可觀。

多個團體日前在州府奧伯尼(Albany)集會，推動「紐約全民法案」(New York for All Act)，要求州與地方機構停止配合聯邦移民執法。在州議會大廈外，來自不同社區的農工與移民權益倡議者撐起標語，某位農場主形容當前局勢：「對我們許多農夫來說，不知道勞動力能否穩定是很恐怖的。對工人來說更是可怕，他們每天來農場工作，卻擔心再也見不到家人。」

移民研究倡議組織(Immigration Research Initiative)報告顯示，無證客占紐約農場作物勞工逾四成；美國總承包商協會(Associated General Contractors of America)調查亦指出，92%建築公司在移民突襲後難以填補夏季職缺。但也有農場工人指出，部分農場主抓住無證客身分軟肋，如果他們一旦談論工時或工資問題，農場主就會威脅「打電話給執法部門。」在紐約餐飲業中，也有大量無證移民被雇用在後場工作，例如洗碗、備菜與收拾廚房等。

美國移民委員會(American Immigration Council)估計，移民2023年繳納逾700億元稅款，帶來約1600億元消費。2022年，全州勞動力中有281萬6900名移民，占27.8%，約67萬6000人為無證身分。除一般稅收外，非公民亦支付交通票價、橋隧過路費、公用事業費與彩券支出等。市主計長辦公室(NYC Comptroller's Office)報告顯示，移民企業主占自營職業者33.8%，每年創造72億元淨收入。

在支持移民權益與經濟貢獻的討論之外，也出現與之相反的意見與法律爭議。紐約州一名法官最近駁回了由紐約民權聯盟(NYCLU, New York Civil Liberties Union)提出的訴訟，該訴訟試圖阻止納蘇郡(Nassau County)與IDE合作。法官認為這種合作並不違反州庇護法，郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)指出，在過去一年中這樣的合作已協助移除超過2000名無證移民，以提升公共安全。