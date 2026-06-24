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太熱了 紐約市府要求餐廳 開放外賣郎使用廁所

記者許君達／紐約報導
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紐約市長曼達尼簽署行政命令，要求市府各部門立即採取措施確保極端高溫天氣下的勞工福...
紐約市長曼達尼簽署行政命令，要求市府各部門立即採取措施確保極端高溫天氣下的勞工福利。這是紐約歷史上首次動用市長權力貫徹勞工高溫保護政策。(記者許君達／攝影)

隨著氣候變化加劇，夏季極端高溫現象增加。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)22日簽署行政令，要求行政當局各部門制定策略和指引，以減少室外工作者暴露在高溫下的傷兵風險，同時要求衛生部門通報所有因高溫相關疾病就診的案例。此外，該命令還要求餐飲業者和市政部門盡可能為外賣郎開放衛生間以供其休息和降溫。

市府新聞稿稱，曼達尼的命令是紐約市歷史上首次動用市長權力貫徹勞工高溫保護政策。與漫長的立法程序相比，該命令簽署後立即生效。

行政令指出，隨著氣候危機的影響，紐約市每年的高溫日數日益增加，到2050年代，每年遭遇熱浪天氣的次數恐將比今日高出四倍。暴露在高溫環境中會增加熱射病(中暑)、心腦血管病變等健康問題，甚至導致猝死。紐約市共有超過140萬需要長時間在室外工作的勞工，其中包括建築工人、外賣郎、零工、商販等行業無法保證勞動者的帶薪休息時間，甚至連使用衛生間的基本需求都難以滿足。在高溫環境下，這些勞工如果為了減少如廁而刻意減少水分攝入，將對健康造成嚴重危害。

行政令內容分為三大部分。在對行政部門的要求中，市衛生局(DOHMH)須與應急管理局(NYCEM)和全市行政服務局(DCAS)合作制定勞工中暑預防指引及相關公眾教育材料，為雇主和室外工作者提供最新的防暑培訓，該工作須在明年3月1日前完成。此外，命令還要求市府相關部門分別針對建築工人和市政工人的專門防暑措施，並制定「高溫緊急應變計畫」(Heat Emergency Plan)。

命令的另一部分主要針對衛生部門，要求其審查州勞工委員會接到的索賠申請，以掌握與高溫相關的工傷糾紛占比，未來更精準地制定政策；還要求衛生局通報所有因高溫相關疾病而被送入急診的案例、以及建築工人遭遇的高溫疾病案例，以掌握相關數據，為未來的精準行政積累資料。

最後一部分則為直接針對室外勞動者的保護政策，要求在高溫天氣時，負責勞工保護的市府機構必須嚴格執行公共衛生間服務的相關法規。根據現行的市法，外賣郎在取餐的餐廳應可無條件使用衛生間，市府必須在各種可能的空間設置免費公共衛生間，供室外工作者使用。而公私營雇主在進行勞工培訓時，亦須明確告知其工作場所附近公共衛生間、納涼中心、水景設施、飲水設施和樹蔭的位置。

精華 FAQ

  • 主要是降低室外工作者在酷熱天氣下的中暑與健康風險，特別針對建築工人、外賣郎等長時間暴露在高溫中的勞工，要求市府立即採取防暑與保護措施。

  • 命令要求餐飲業者和市政部門盡可能向外賣郎開放衛生間，讓他們在工作途中可休息與降溫；同時也要在各種可行空間設置免費公共廁所，方便室外勞工使用。

  • 衛生局須通報所有高溫相關疾病急診案例，並審查相關工傷索賠資料，以掌握高溫傷害比例；同時還要制定防暑指引、教育材料與高溫緊急應變計畫。

曼達尼

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