紐約州雙城紐約、普萊西德湖 拚合辦2042冬奧

圖為世界盃女子體雪項目今年3月22日在紐約州普萊西德湖市舉行。(美聯社)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)22日宣布成立評估委員會，著手探索由紐約市與曾兩度舉辦冬奧 的普萊西德湖(Lake Placid)市聯合申辦2042年冬季奧運的可能性。若申辦成功，這將是自1980年以來，奧運聖火首次重返紐約州。

霍楚辦公室指出，此一構想深受今年義大利米蘭與科爾蒂納雙城冬奧成功的啟發，認為相距不到300哩的紐約市與普萊西德湖市同樣具備雙城合作潛力。霍楚強調，現在正是讓奧運聖火重返紐約的「世代契機」，能完美結合普萊西德湖的奧運遺產與紐約市的國際舞台。

義大利的兩個主辦地相距約250哩，米蘭作為國際大都市，擁有響亮的國際聲譽和完善的軟硬體設施，有能力承辦部分室內冰上比賽，而位於阿爾卑斯山區的科爾蒂納城市規模小，但滑雪設施條件優良，可承辦無法在米蘭舉行的戶外雪上項目比賽。在此之前，北京與張家口聯合主辦的2022年冬奧會也是利用了類似的雙城互補優勢。

曾於1932年和1980年兩度主辦冬奧的普萊西德湖，依然是理想的協同據點。氣候變化研究指出，到2050年，該地將是全球極少數仍能確保穩定低溫與雪量、適合舉辦冬奧的歷史據點之一。

根據初步構想，兩地將實現完美的室內與室外分工。紐約市內的麥迪遜廣場花園、巴克萊中心等頂級場館可承辦室內冰上賽事，洋基或花旗球場可舉辦室外大跳台，中央公園則可規劃短距離越野滑雪；傳統的雪上項目則持續依賴普萊西德湖現有的奧運級專業賽道。

新成立的「普萊西德湖-紐約市冬季奧運與帕奧會探索委員會」將由奧林匹克區域發展局(ORDA)總裁兼執行長沃爾登(Ashley Walden)出任主席。成員陣容涵蓋州府與地方官員，包括州長秘書凱霍(Karen Persichilli Keogh)，以及紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)團隊中負責經濟正義的副市長蘇維思(Julie Su)。委員會也將下設社群參與、財政、賽事營運及法律合規等專案小組。

州府強調，該委員會將耗時約一年進行全方位評估，探討這場圍繞「現有場館、永續性、財政責任與社群參與」的區域協同運動會，是否符合紐約州的經濟與基礎建設目標。州府也謹慎表示，目前的評估階段並不等同於正式向國際奧委會提出申辦。

2030年和2034年冬奧會主辦權已分別花落法國和美國鹽湖城，2038年則落戶瑞士的可能性大。因此，留給紐約州的下一個主辦窗口是2042年。

根據雙城冬奧的初步構想，紐約市與普萊西德湖將實現分工，如麥迪遜廣場花園可承辦室內冰上賽事。(記者馬璿／攝影)