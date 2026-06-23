跨州在華埠販槍 父子團夥遭起訴

一個以曼哈頓華埠為據點的犯罪團夥，涉嫌從喬州向紐約非法販運銷售45支槍，已被起訴。圖為曼哈頓地區檢察官白艾榮向公眾展示打擊槍枝犯罪的成果。(白艾榮辦公室提供)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)和紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)22日宣布起訴四名涉嫌在曼哈頓華埠 等地非法販售槍枝的嫌疑人，指控罪名超過50項。

該團夥由喬利父子(分別為53歲的Daniel Joly和34歲的Daniel Vern Joly)領導，另有兩名協助販槍的從犯菲洛吉恩(Johnny Philogene)和羅斯(Deashawn Ross)，他們涉嫌在今年3月至5月間從喬治亞州購得槍枝，然後非法販運至紐約市銷售，兩個月間共五次向假扮買主的臥底警員售出了45支槍。

起訴書顯示，被告小喬利4月9日與臥底探員約在華埠堅尼路(Canal St)交科西街(Forsyth Street)處見面，隨後前往位於附近的藏槍地點，並於次日凌晨在探員的車內完成交易，共售出10支槍械及彈藥，其中包括一支加裝過「強制復位扳機」(FRT，該裝置能提高半自動槍枝的有效射速，以規避美國法律對自動連射槍枝的管制)的半自動手槍，交易額超過1萬元。4月21日，小喬利再次與該探員在相同地點會面，售出10支槍與彈藥。

4月23日和5月7日，小喬利分別在布碌崙(布魯克林)的兩處地點，分別向探員售出九支槍。最後一次交易則發生在5月17日，小喬利再次在位於華埠的據點向探員售出16支槍和彈藥。在交易前，他與從犯羅斯還透過三方通話指導該探員如何在紐約市內尋找工程師安裝FRT。

在跨州聯合執法行動中，四名被告於6月17日相繼落網，其中兩人在喬治亞州被捕，將被移交至曼哈頓檢方審訊。主犯小喬利被控47項非法持有武器罪、五項非法販售槍枝罪和一項共謀罪，總共53項重罪指控；小喬利之父老喬利則被控八項非法持有武器和三項非法販售槍枝罪。