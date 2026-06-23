AI公司搶進曼哈頓 紐約躍全球3大AI中心

AI正加速席捲曼哈頓商業辦公樓市場，助紐約穩居全球三大AI中心。(記者曹馨元／攝影)

今年首季，人工智慧(AI)公司在紐約市 承租達100萬平方呎辦公室，超過去年全年總和。這顯示AI正加速席捲曼哈頓 商辦市場，助紐約市穩居全球三大AI中心；但高薪人才的陸續湧入，也引發了推高當地房價與生活成本的隱憂。

根據房地產 服務公司戴德梁行(Cushman & Wakefield)的最新數據，2026年第一季，AI公司在紐約市簽下的辦公室租約面積已高達100萬平方呎，規模直逼整棟克萊斯勒大廈(Chrysler Building)。其中，曼哈頓中城的核心辦公區最為火熱。

地產分析師指出，紐約市正迅速鞏固其作為全球三大AI活動中心的地位，目前僅次於舊金山 、灣區 ，並已超越英國倫敦。目前紐約最大的兩大AI租戶分別為法律AI公司Harvey AI與大數據分析巨頭Palantir。

而在過去一年紐約AI企業的租賃活動中，高達九成屬於全新租約而非續租，顯示市場正迎來龐大的新需求。

而紐約之所以成為AI產業熱門根據地，是因為它完美坐落在「人才、大學、資本和客戶」的交匯點。專家指出，高端人才喜歡來紐約，因為他們既能進入AI新創公司，也隨時可能被華爾街金融巨頭高薪挖角。目前全市約有1100至1500家AI新創公司紮根，招募的中位數年薪達15萬5000元。

然而，這波AI狂潮也引發專家憂慮。地產數據公司CoStar指出，AI若大幅提升生產力，企業恐因減員而降低辦公室需求。市主計長李文(Mark Levine)更形容AI衝擊宛如「迎面駛來的火車」，並預測兩極化走向；樂觀的情況下，未來五年每年可創造逾5萬個高薪職位；若泡沫破裂，則恐引發股市暴跌35%，並造成數萬職位流失。

此外，高薪人才湧入對民生的衝擊同樣不容忽視。紐約大學教授泰布(Suhail Tyeb)提醒，這將進一步推高紐約本就居高不下的房價與生活成本，甚至使部分在地居民徹底負擔不起。他呼籲市府必須未雨綢繆，盡快制定應對政策，防範城市負擔力失衡。