春捲蛋奶餡餅節+夏至日+父親節 曼哈頓華埠活動熱鬧繽紛

參演布袋戲的美華劇坊攤位上有多種布偶，非常吸引小朋友。(記者許君達╱攝影)

位於曼哈頓華埠 旁的愛烈治街博物館(Museum at Eldridge St.)21日在下東城愛烈治街舉辦第25屆「春捲蛋奶餡餅節」(Egg Rolls, Egg Creams & Empanadas Festival)，展示本社區的多元文化基調。21日正逢夏至日疊加父親節，華埠商業改進區(Chinatown BID)亦在周末例行披露街(Pell St.)開放街道的場地上舉辦「樂動紐約」(Make Music New York)和父親節主題社區活動。位於華埠一東一西的兩場大型活動吸引了大量社區居民和外來遊客駐足同樂。

曼哈頓下東城的愛烈治街博物館舉辦第25屆「春捲蛋奶餡餅節」，以紀念該社區多元族裔相互交融、共同繁榮的歷史。該博物館前身為紐約第一座由東歐猶太人建立的猶太會堂。(記者許君達╱攝影)

愛烈治街博物館所在的建築為紐約第一座由東歐猶太 人建造的猶太會堂，始建於1887年，博物館主要致力於展示曼哈頓下東城地區在近一個世紀以來、接納來自全球各地多個移民族群的歷史。「春捲蛋奶餡餅節」的來源，即是將20世紀早期聚居在此的華人、猶太人和波多黎各人三大族群的代表性食物組合在一起，寓意社區的多元繁榮。

本年度的「春捲蛋奶餡餅節」安排了華人舞獅、布袋戲、功夫，以及猶太人的吟唱、器樂演奏和富有加勒比風情的歌舞表演，主舞台旁設有近20個攤位，有華人春捲、茶飲、猶太蛋奶、酸黃瓜和加勒比餡餅、燒烤等特色食物供到訪者體驗，其他手工藝者亦在場展示作品，並與有興趣的訪客交流；來自華人社區的麻將推廣社團還與來自拉丁美洲的特色桌遊團體聯合，提供了桌椅供參觀者親自體驗。

在商改區的父親節主題攤位上，小朋友親手製作父親節禮物。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓區長霍曼(Brad Hoylman-Sigal)(後方穿西裝者)亦到訪「春捲蛋奶餡餅節」。(記者許君達╱攝影)

住在附近的劉女士表示，她如果有時間，每年都會帶著孩子來這裡玩。這種開在社區內的活動既熱鬧、方便，而且讓孩子開心、讓家長長知識。她自己剛剛來到華埠時，對一切都很陌生，而讓她對自己社區多元豐富的歷史開始有所了解的契機，正是這樣一場每年熱鬧舉辦一次的社區節慶。

代表華人登台表演傳統台灣布袋戲的美華劇坊負責人馮光宇表示，他們攤位上的布偶頗受外族裔小朋友歡迎，很多兒童走過路過時都會停下來把玩這些手工製作的老虎以及武松形象的人偶，而他們也正好可以趁此機會向家長普及中華傳統文化的魅力。

華埠商業改進區與「樂動紐約」合作，利用披露街周末開放街道的空間舉辦社區音樂會。(記者許君達╱攝影)

來自華人社區的傳統舞獅隊在節慶上表演。(記者許君達╱攝影)

歡樂的氛圍同樣充斥在華埠的披露街和宰也街(Doyer St.)。商改區也在父親節當日舉辦主題活動，商改區行政總監陳作舟介紹，今年的最新元素是與已在其他社區成功運作多年的「樂動紐約」項目合作，邀社區內各藝術團體或個人前來放聲開唱，從上午11時一直唱到晚上6時，音樂風格從爵士、搖滾到華語經典老歌，充分體現華埠的開放性。

在主舞台旁，商改區亦設置了兩個攤位，派送父親節禮物並免費指導來客寫書法。商改區職員張永晴介紹，當日他們共準備了百餘份父親節點心盒，以及為迎合世界盃而專門設計的獎盃形賀卡。禮物雖然免費贈送，但只是半成品，需要小朋友在大人的指導下親手製作成形，以便容納自己對父親的真實情感。

各族裔到訪者體驗麻將。(記者許君達╱攝影)

加勒比風格音樂表演。(記者許君達╱攝影)