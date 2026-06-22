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華人鏡頭直擊 紐約尼克隊遊行男子突昏厥 急救員攀頂救援

記者顏嘉瑩╱紐約報導
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她對該男子使用了納洛酮(Narcan)鼻噴劑，並進行胸骨摩擦。(圖片由辛博輝提供...
她對該男子使用了納洛酮(Narcan)鼻噴劑，並進行胸骨摩擦。(圖片由辛博輝提供)

紐約尼克隊(Knicks)上周在曼哈頓下城舉行了歷史性的奪冠紙帶遊行，吸引百萬球迷加入。狂歡之餘，現場發生了一場展現「紐約精神」的生死營救；一名休班的新澤西州急救員挺身而出，成功救回一名疑因藥物過量而失去知覺的男子。這驚險一幕，恰好被在場的華人攝影師辛博輝(Agen Xin)用鏡頭完整記錄下來。

凱莉表明醫療人員身分後迅速接管現場。(圖片由辛博輝提供)
凱莉表明醫療人員身分後迅速接管現場。(圖片由辛博輝提供)

當時，身穿尼克隊球衣的球迷施里夫唐(Peter Shrieve-Don)率先發現異狀，注意到一名男子倒在錢伯斯街(Chambers St.)地鐵站入口的玻璃遮雨棚上，身旁伴有嘔吐物。施里夫唐立刻向附近的紐約市警(NYPD)求助，但警方並未立即採取行動。眼看情況危急，施里夫唐不顧警方「會惹上麻煩」的警告，毅然攀爬上遮雨棚。而當他靠近時，發現該男子已失去意識。

隨後，來自新州楓林市(Maplewood)、隸屬於南橘郡急救隊的急救員凱莉(Simone Kelly)與另外幾名球迷也奮力爬上玻璃棚。凱莉表明醫療人員身分後迅速接管現場。施里夫唐隨身相機拍下的影片顯示，她對該男子使用了納洛酮(Narcan)鼻噴劑，並進行胸骨摩擦。男子隨後甦醒，甚至試圖擁抱和親吻凱莉。最後，在眾人合力下，男子被安全運送至地面，交由市消防局(FDNY)的救護人員送醫。

這段充滿戲劇性的救援過程，被華人視覺創作者及攝影師辛博輝全程捕捉。他回憶道，當時現場非常擁擠，他沒有太多時間思考，只是出於攝影師的本能繼續觀察和按下快門，「很多真實發生的畫面不會重來，攝影師能做的就是把它留下來」。

這組紀實照片隨後引發廣泛關注，吸引主流媒體爭相洽談授權報導。辛博輝感慨，這次經歷讓他再次感受到紐約街頭的真實力量——即便在混亂與擁擠中，人們依然會在關鍵時刻伸出援手。

而一夕暴紅的急救員凱莉，則在社群媒體上幽默喊話：「Instagram的互動率固然很棒，但有誰能把我的名字遞給醫學院的招生委員會呢？」

男子隨後甦醒，在眾人合力下，被安全運送至地面。(圖片由辛博輝提供)
男子隨後甦醒，在眾人合力下，被安全運送至地面。(圖片由辛博輝提供)

一名休班的新澤西州急救員挺身而出，成功救回一名疑因藥物過量而失去知覺的男子。(圖...
一名休班的新澤西州急救員挺身而出，成功救回一名疑因藥物過量而失去知覺的男子。(圖片由辛博輝提供)

精華 FAQ

  • 球迷施里夫唐先看到一名男子倒在錢伯斯街地鐵站入口的玻璃遮雨棚上，旁邊還有嘔吐物。他立即向附近警方求助，但因情況緊急，最後自己先攀上棚頂查看。

  • 凱莉爬上玻璃棚後表明急救員身分，立即接手現場處理，對男子施打納洛酮鼻噴劑，並進行胸骨摩擦。男子隨後恢復意識，最終在眾人協助下被送下地面。

  • 辛博輝在擁擠混亂的現場，用鏡頭完整拍下救援過程，紀實照片呈現了紐約街頭的真實力量。作品之後引發廣泛關注，也吸引主流媒體洽談授權報導。

華人 尼克隊 新澤西州

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