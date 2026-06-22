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市府撥款4300萬元 皇后區廢棄鐵路改公園 兩派交鋒

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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市府計畫將位於歐松公園至雷哥公園之間、全長3.5哩的廢棄高架鐵路，改造成步道與公...
市府計畫將位於歐松公園至雷哥公園之間、全長3.5哩的廢棄高架鐵路，改造成步道與公園綠地。(取自QueensWay)

一條荒廢逾半世紀、橫跨皇后區中南部的舊長島鐵路支線，因市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布投入4300萬元推動皇后之路(Queensway)公園首期工程，再度引發「改建公園」與「恢復交通」兩派爭議。市府計畫將位於歐松公園(Ozone Park)至雷哥公園(Rego Park)之間、全長3.5哩的廢棄高架鐵路，改造成步道與公園綠地，引發支持復駛的倡議團體批評，他們表示，此舉恐使皇后區新增南北向大眾運輸的可能性更加渺茫。

這條舊線原為長島鐵路洛克威海灘支線(Rockaway Beach Branch)一部分，曾服務洛克威通勤客，1962年停駛後逐漸廢棄，沿線長滿樹木、堆積雜物，也成為附近居民後院旁一片半封閉的荒地。多年來，圍繞其未來用途的爭論從未停歇：一方主張仿效曼哈頓高線公園(High Line)，將舊鐵路改造成Queensway公園，另一方則主張重新啟用軌道，補足皇后區交通路網中的南北向缺口。

曼達尼此前宣布，市府將在預算中撥款4300萬元，用於Queensway第一期工程，包括興建0.3哩步道及5畝公園用地。支持計畫的全國性組織「公共土地信託」(Trust for Public Land)表示，公園方案已完成設計且資金到位，比恢復鐵路更具現實可行性。該組織紐約州主任雷諾(Tamar Renaud)說，鐵路或公園的討論已持續多年，如今關鍵在於「什麼是現在可行的事，什麼仍停留在紙上」。

不過，長期推動復駛的QueensLink團體對市府決定強烈不滿。該組織主張由大都會運輸署(MTA)利用舊軌道擴展地鐵路網，新增一條南北向連接線，設置四個車站，串聯皇后大道線與A、J、M線。支持者認為，舊線穿越的地區長期缺乏便捷軌道交通，目前主要依靠伍德黑文大道(Woodhaven Boulevard)快速公車，若恢復鐵路，可大幅改善森林小丘、歐松公園及周邊地區的交通連接。

QueensLink執行主任霍蘭(Rick Horan)批評，公園工程若先行動工，未來復駛空間恐被壓縮。他說：「不能先做景觀，再來蓋房子。」他並指出，市府推動的公園不包含交通功能，也未明確為未來交通建設預留條件。

曼達尼則多次表示，推動公園並不會排除未來任何鐵路投資的可能性。他近日表示，未來幾年投入公園的金額，並不足以阻止市府日後考慮同一地區更大規模的轉型。市長發言人愛德華茲(Jeremy Edwards)也稱，若MTA未來決定將該線恢復為地鐵，市府可拆除公園設施，包括新鋪設的瀝青步道與長椅。

然而，MTA過去研究顯示，復駛難度與成本均高。根據2023年報告，在舊軌道上新增地鐵線估計需約60億元；2019年研究也指出，工程將涉及重建橋梁與棧橋、拆除並重建部分高架結構，並在64街附近挖掘新隧道連接皇后大道線。MTA目前則將重點放在「跨區快線」(Interborough Express)計畫，該輕軌線預計沿既有貨運鐵路，連接布碌崙(布魯克林)日落公園與皇后區傑克遜高地。

曼達尼此前宣布，市府將在預算中撥款4300萬元，用於Queensway第一期工程...
曼達尼此前宣布，市府將在預算中撥款4300萬元，用於Queensway第一期工程。圖為此前發布的一期工程效果圖。(取自市經濟發展局)

精華 FAQ

  • 市府宣布撥款4300萬元推動Queensway第一期工程，內容包括興建0.3哩步道與約5畝公園用地，目標是先把廢棄鐵路部分區段改造成綠地與休憩空間。

  • QueensLink認為若先建公園，未來恢復鐵路的空間會被大幅壓縮，且公園設計沒有交通功能，也未明確保留轉作軌道建設的條件，因此可能讓復駛更難實現。

  • MTA報告指出，復駛成本高且工程複雜，估計需約60億元，還涉及重建橋梁、棧橋與高架結構，並在64街附近挖掘新隧道，因此目前並非優先方案。

皇后區 長島鐵路 曼達尼

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