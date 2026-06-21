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挺過財務危機 布碌崙康尼島美人魚遊行熱鬧回歸 吸5000人共赴派對

記者馬璿／紐約報導
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自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)...
自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)主辦的美人魚遊行，是紐約客迎接夏天的重要指標之一。(記者馬璿／攝影)

紐約布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)著名的美人魚遊行今年迎來第44周年，在成功克服財務危機後，20日下午遊行隊伍與近5000位參與民眾透過裝扮、歡呼與音樂舞蹈等方式，一同慶祝夏日慶典的到來。

自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)...
自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)主辦的美人魚遊行，是紐約客迎接夏天的重要指標之一。(記者馬璿／攝影)

本屆美人魚遊行於20日下午1時起進行，沿衝浪大道(Surf Avenue)，從西21街出發向東行至西10街，再轉入Boardwalk，最後在越野賽馬廣場(Steeplechase Plaza)畫下句點。

遊行隊伍由美人魚國王馬林(Jesse Malin)與王后與瓊斯(Rickie Lee Jones)領航，率領一支由各式海洋生物組成的璀璨遊行隊伍。當日近1時起現場便以匯集大批民眾沿著圍欄欣賞，更有眾多參與者裝扮成海盜、龍蝦、美人魚等精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。

6月恰逢「驕傲月」，眾多參與者與LGBTQ+團體與支持者在花車與裝扮中融入彩虹元素，呈現多元與包容的精神。隨著紐約尼克隊日前的奪冠遊行，也有不少人穿上與尼克隊有關的服飾，以歡慶紐約本月的眾多喜事。

除參與遊行的報名者外，眾多參與者也用心裝扮。(記者馬璿／攝影)
除參與遊行的報名者外，眾多參與者也用心裝扮。(記者馬璿／攝影)

眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝...
眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝影)

華裔參與者Vicko與媽媽謝女士、阿姨英女士一同來參與，除Vicko外兩位都是首次參加。Vicko表示，自己雖然不常來康尼島，但知道作為海灘的康尼島有獨特的熱情，現場發現比預想之外的更加熱鬧，每個人也都很用心打扮，讓她大感驚奇。

遊行隊伍由主辦方與美人魚國王馬林(Jesse Malin，圖右)與王后與瓊斯(R...
遊行隊伍由主辦方與美人魚國王馬林(Jesse Malin，圖右)與王后與瓊斯(Rickie Lee Jones，圖左)領航。(記者馬璿／攝影)

眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝...
眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝影)

家住康州的Melody則提前三小時便開始打扮，並特意從康州前來參加。曾參與過一次遊行的她看見所有與會者的創意，讓她更加嚮往能加入此行列。「他們腦洞大開的設計給人很多靈感，這個氛圍同樣很歡快，是紐約市很標誌性的活動。」她也提到，美人魚遊行與亞洲文化相去甚遠，多元又大膽的風格讓熱愛生活的她大開眼界。

本屆美人魚遊行有超過5000人參與，民眾在遊行隊伍經過時以歡呼聲歡迎。(記者馬璿...
本屆美人魚遊行有超過5000人參與，民眾在遊行隊伍經過時以歡呼聲歡迎。(記者馬璿／攝影)

華裔與會者Vicko(圖右)與媽媽謝女士(圖左)、阿姨英女士一同來參與，對現場的...
華裔與會者Vicko(圖右)與媽媽謝女士(圖左)、阿姨英女士一同來參與，對現場的與會者裝扮大感驚奇。(記者馬璿／攝影)

眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝...
眾多參與者裝扮成與海洋相關的精緻造型，為這場夏日盛典增添繽紛色彩。(記者馬璿／攝影)

這項自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)主辦的年度盛典，是紐約客正式迎接夏天的重要指標之一。活動由前藝術總監Dick Zigun發起，每年皆吸引數以萬計的遊客齊聚康尼島，欣賞這場融合神話、藝術與歡樂的夏日視覺盛宴。遊行活動雖然今年曾因財務困難一度陷入停辦危機，但在布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)以及贊助商紐約動漫展(New York Comic Con)的資金挹注下，未來將會續辦。

布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)著名的美人魚遊行今年迎來第4...
布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)著名的美人魚遊行今年迎來第44周年。(記者馬璿／攝影)

從康州前來參加的Melody提前三小時梳妝打扮，並對現場參與者的創意大感驚奇。(...
從康州前來參加的Melody提前三小時梳妝打扮，並對現場參與者的創意大感驚奇。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 因為這場第44周年的夏日盛會曾一度面臨財務危機與停辦風險，如今在資金挹注下成功回歸，吸引大量民眾到場，成為紐約迎接夏天的重要指標。

  • 現場可見海盜、龍蝦、美人魚等創意造型，許多參與者也加入驕傲月彩虹元素，展現LGBTQ+的多元包容精神，另有球迷穿上尼克隊服飾同歡。

  • 原本因財務困難陷入停辦危機，但在布碌崙區長雷諾索與紐約動漫展提供資金支持後，主辦方Coney Island USA得以維持活動，確保明年仍可續辦。

布碌崙 康尼島 布魯克林

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