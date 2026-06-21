16人高空受困落幕 長島樂園隔日恢復迎客

長島冒險樂園(Adventureland)遊樂園在19日發生遊客被困事故後，20日已照常營業。(取自長島Adventureland Park官網)

長島 冒險樂園(Adventureland)遊樂園在19日發生遊客被困事故後，20日已照常營業。就在19日晚上，消防人員和警員救出了16名被困在遊樂設施上的遊客，他們中除一人外，均為兒童。

位於長島東法明岱爾(East Farmingdale)的這家遊樂園在19日晚宣布，其「海浪扭扭車」(Wave Twister)遊樂設施因故障，暫停運作。

當地消防員於晚上8時左右抵達現場，利用高空作業車和雲梯車，升高到位於Wave Twister軌道的高處(約50呎)的兩個圓形座艙。隨後，他們解開安全帶，將每名乘客逐一救下。

最後一名兒童在晚上10時30分過後不久獲救，此時距離遊樂設施停駛已逾三個小時。當孩子們被安全送回地面時，家長們紛紛鼓掌歡呼。

救援人員在協助乘客撤離時為他們繫上了安全吊帶。獲救兒童接受了警方及消防急救人員的檢查，隨後被帶離園區與父母團聚。

「新聞日報」(Newsday)說，包括東法明岱爾消防隊在內的六個消防部門以及蘇福克郡警察局緊急服務部門的警員參與了這項救援行動。目前尚無人員受傷的報告。蘇福克警方表示，獲救者包括一名五歲兒童及其40歲的家長，其餘均為8至12歲的兒童。

東法明岱爾消防隊隊長小奎恩(James Quinn Jr.)負責指揮此救援行動，他20日受訪表示，該遊樂設施被困的位置「極難救援」，因為它停在了軌道的一個高點，且處於兩個低谷之間，導致救援人員難以接近。

他表示，初步跡象顯示該遊樂設施的煞車系統發生卡死，但他目前尚無關於故障確切原因的更多資訊。

一位母親在停車場焦急等待，目睹了消防員營救她女兒及另外兩名同伴的過程；這幾名孩子被困在設施上已超過兩個小時。一旁等待的媽媽希瑟·伯納德(Heather Bernard)說，孩子們之前已經玩過一次這個項目，在設施空載運行一輪後，於傍晚6時30分再次登上。

遊樂場發言人馬克‧史密斯(Mark L. Smith)表示，該遊樂設施將暫停開放，直至另行通知。這一新的遊樂設施於今年4月首次亮相，是耗資1000萬元、分五個階段進行的「Legacy Corner」區域改造計畫的第二階段項目。設施包含兩個圓形座艙，每個座艙可容納10名遊客，沿著模擬海浪起伏的軌道運行。