法拉盛華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留 盼獲法律協助

丁奇浩於2023年7月左右來美，最早到的是紐約法拉盛，圖為他在法拉盛的家庭旅館。(受訪者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華男丁奇浩送貨誤入軍事基地檢查區後遭ICE拘留。

華男丁奇浩送貨誤入軍事基地檢查區後遭ICE拘留。 重點二： 他自稱無犯罪紀錄、持工卡工作並依程序等候移民庭。

他自稱無犯罪紀錄、持工卡工作並依程序等候移民庭。 重點三：拘留後聯繫困難、環境擁擠，現正尋找律師協助。

一名華裔 男子在一次送貨途中開錯路，於加州洋邊市(Oceanside)附近誤入一處軍事基地檢查區後，遭移民 及海關執法局(ICE )人員拘留，至今仍被關押在靠近美墨邊境的一處拘留設施內。他說，自己一直按程序等待移民法院開庭、並合規持工卡工作，卻突然被拘留，「到現在都很懵」。

華男為2023年7月左右來美的丁奇浩，最早到的地方是法拉盛，沒多久拿到工卡。2025年初輾轉前往加州，靠送貨維持生活，直到這次被拘留。他說，自己沒有犯罪紀錄，一直正常繳稅，平日也按移民程序提交文件、等待開庭，原定在2027年11月開庭，「突然被抓我真的很懵。」

送貨途中誤入 無法調頭

丁奇浩回憶，事發當天，他按手機平台派單前往洋邊市附近送貨，開到加州5號公路旁一處檢查區。他說，該處檢查點設在大路上，車輛一旦開進去，旁邊沒有明顯可掉頭的位置，只能繼續往前，「我是不小心開進去的，想走也走不掉，只能往前開。」

丁奇浩表示，最先接觸他的是軍事基地工作人員，他向對方解釋自己是送貨司機，並出示手機上的送貨訂單。現場一名會中文的工作人員告訴他，近期因國際局勢，基地檢查較嚴，會有其他部門前來核查。他曾問對方是哪個部門，對方也表示不確定，另有工作人員透過翻譯稱，將有「憲兵」或相關單位前來檢查，請他耐心等待。

等待期間，他的送貨平台又跳出新的訂單，提示他前往附近接單。他把手機畫面給工作人員看，希望說明自己只是送貨經過，但對方仍要求他留在原地。丁奇浩說，他在現場等了約40多分鐘後，ICE人員到場，為他採集十指指紋、掃描瞳孔並拍照，隨後將他上銬帶走。

ICE稱 拘留將縮短法庭時間

丁奇浩說，他曾詢問為何要逮捕他，ICE人員稱是因他等待移民法庭的時間太長，此次拘留是為了縮短開庭時間。他說自己此前並未收到法官或律師通知，開庭時間也未被告知提前。據他稱，現場透過電話翻譯溝通，他還想繼續詢問原因，但對方後來直接關閉翻譯電話，將他帶離現場。

他說，被拘留當天，他先被送到一處拘留所住了一晚，第二天再被轉往目前所在的拘留設施。丁奇浩說，被拘留後才聽其他被拘者談起，洋邊市附近軍事基地或檢查區一帶，也有其他華人因送餐、送貨或開車經過而被拘留。

無法用手機 也沒翻譯

進入拘留中心後，外界聯繫突然變得困難。丁奇浩說，個人手機無法使用，若外面沒有家人或朋友協助，被拘者在裡面幾乎寸步難行，要找律師，需要有人在外面接電話、查資訊、付款、要聯繫親友，也得先知道電話號碼；要查看手機裡的聯絡方式，還需填表申請。若不懂英文，連申請表、生活用品、電話充值、法律資源都很難處理。

他說，自己剛進去時身上剛好帶了100多元現金，這些錢被充值到監內帳戶，讓他之後能打電話、買些日用品。即便如此，他仍等了約一周，才逐漸知道可以透過平板電腦申請查看手機裡的號碼。

丁奇浩說自己算幸運，因監內有一名會中英文的華人被拘者願意幫忙，協助他和其他中國人填表、聯絡外界及了解流程，「如果裡面沒有一個會英文的人幫你，你真的只能在那裡乾等。」

丁奇浩目前也在尋找律師中，他說，監內有人建議他申請人身保護令，但律師費並不低。有會中文的律師開價先付4000元，若成功獲釋再付3000元、也有英文律師開價約5000元，並可分期付款。

環境差 艙房擠近百人

丁奇浩說，他所在的艙房約可容納近百人、環境擁擠。房間內兩人一間，馬桶就在床邊附近，沒有單獨廁所，也缺少遮擋。監內多數人員和被拘者使用西語，電視和廣播也以西語內容為主，對不懂英文和西語的華人來說，孤立感更強。

他說第一次被關進這樣的環境，最難受的是失去自由和無法掌握狀況，「我本來在外面工作已經很辛苦了，但至少是自由的」。進來後一切都要等、要申請、要靠別人幫忙。他一度感到非常迷茫，後來因為有人願意幫忙翻譯和解釋流程，才慢慢知道下一步能做什麼。

除了自己的案件，丁奇浩也擔心被留在現場的車。他說，自己平時有時睡在車上，車上放著衣服、生活用品和許多個人物品。但他被ICE帶走時，沒有人清楚告訴他車會被拖到哪裡，也沒有人告知如何取回。如今距事發已過一段時間，他擔心拖車費、保管費可能已超過車輛價值，甚至車可能已被處理。

提醒華人 留意5號公路沿線

丁奇浩希望提醒在加州開車送貨、送餐的華人，尤其是仍在移民程序中、尚未取得永久身分者，行經5號公路洋邊市沿線時要格外留意地圖和路牌，避免誤入軍事基地或檢查區。他說，如果不熟悉路況，最好提前查看目的地是否靠近軍事設施，避免因平台導航或不熟悉道路而陷入無法掉頭的情況。

丁奇浩來美途中所拍攝的景象。(受訪者提供)